Cruzó 14 países y consiguió llegar a Estados Unidos, aunque sin documentos: “Todo el mundo me felicitó”

Michael Bolivar, un hombre de origen venezolano, cruzó al menos 14 países para alcanzar la meta que había trazado en su mente, una que logró cumplir al llegar a Estados Unidos gracias a la medida del gobernador de Texas, Greg Abbott. Sin embargo, antes vivió una auténtica odisea.

Michael compartió para Noticias Washington DC su travesía, en la que tuvo que pasar casi todo el continente americano, de sur a norte: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y México, hasta llegar a Estados Unidos.

En esa tierra, que al principio solo imaginó, confesó su felicidad por estar en el “país de las maravillas”, pues deseaba que esta oportunidad le permitiera alcanzar una mayor calidad de vida.

“Este es el país de las maravillas, es el país de los sueños, donde todo el mundo quiere llegar. Feliz estoy porque cumplí mi sueño, donde yo quería llegar, todo mundo me ha felicitado, me han dado muchas felicitaciones por el esfuerzo que yo he hecho por llegar hasta acá”, explicó emocionado para Univisión, el medio que dio a conocer su historia.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firma un acuerdo de seguridad fronteriza con la gobernadora del estado mexicano de Chihuahua, Maru Campos Galván, el jueves 14 de abril de 2022, en Austin, Texas. (Acacia Coronado/Report for America via AP).

Texas, con una polémica medida

Greg Abbott, gobernador de Texas, implementó una nueva medida para presionar a la administración de Joe Biden, ante la eliminación del Título 42, ejecutado por el expresidente Donald Trump.

El Título 42 prohíbe pedir asilo a todo aquel que cruce la frontera del país estadounidense sin papeles. Esta medida implica que la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a su frontera sur con México sean deportados automáticamente.

No obstante, como parte de su estrategia para combatir las “hordas de inmigrantes ilegales”, como él las llama, el pasado 6 de abril, Abbott anunció que los enviaría en autobús desde la frontera de Texas hasta Washington D.C.

Aunque para los migrantes esta medida es de gran apoyo, la realidad es que el gobierno texano desea evitar que se queden en el estado, para que sea la administración del presidente Biden quien atienda sus necesidades.

En ese sentido, el pasado 20 de abril llegó el octavo autobús de indocumentados de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia, en el que estaba también Michael Bolivar. Los latinoamericanos descendieron del camión en Columbus Circle y la Avenida Delaware NE, a unos metros de Union Station y cerca del Capitolio.

Organización apoya a migrantes en trámites legales en Estados Unidos

No obstante, los migrantes no están solos, también hay organizaciones, entre ellas está Carecen, que apoya a la comunidad hispana y ayuda a los inmigrantes a llegar a su destino final. De la mano de voluntarios, dan asesorías sobre procesos legales y procedimientos que se deben realizar ante inmigración.

Rescatan a migrantes hacinados en un tráiler interceptado en Coahulia, México. Los migrantes arriesgan sus propias vidas buscando cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

De acuerdo con declaraciones al medio citado de Abel Núñez, director ejecutivo de Carecen, están intentando movilizar a los voluntarios y coordinar la recepción de los inmigrantes, de manera que tengan asesoría legal para que sepan qué es lo que sigue. También coordinan los recursos, para asegurarse de que puedan llegar a su destino final.

Los migrantes indocumentados llegan a la frontera y abordan de manera voluntaria los camiones que los llevan hasta Washington DC. La mayoría reporta que ha tenido una buena atención en las 30 horas de viaje para llegar a la capital estadounidense. Se le brinda un teléfono móvil a cada persona, con un sistema de rastreo que está conectado de manera permanente con ICE.