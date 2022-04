Una presentadora de Despierta América cumplió su sueño al obtener la ciudadanía estadounidense: “Lloré mucho”

Es imposible no emocionarse cuando una persona cumple un objetivo tan ansiado, especialmente si se trata de una meta repleta de obstáculos. Así fue para Francisca Lachapel, presentadora del popular show de entretenimiento Despierta América, quien después de una larga espera de 11 años es oficialmente estadounidense.

Francisca apareció frente a las cámaras desde Miami, Florida, todavía en las oficinas de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, vestida con un traje blanco y agitando la bandera de las barras y las estrellas: “Good morning, we did it… Lo logramos, muchachos, estoy muy contenta, bien feliz, muy emocionada con mi certificado de naturalización, ya oficialmente ciudadana de esta gran nación que me ha dado tantas oportunidades. Con mucho orgullo levantando esta bandera de un país que abrió las puertas, y me ha permitido lograr cada uno de mis sueños… Lloré mucho, es muy bonita la ceremonia, contentísima de poder compartirlo con ustedes”, contó la presentadora a la audiencia y a sus compañeros que celebraron con ella.

Una de sus grandes motivaciones para obtener la ciudadanía era la promesa que le hizo a su madre. Durante esa intervención en vivo, la conductora de 31 años recordó una anécdota en la que su mamá hablaba con anhelo sobre tener al menos un familiar en los Estados Unidos, cuando todavía vivían en República Dominicana, a lo que la presentadora respondía: “No te apures que un día vamos a vivir allá. Lo decía para hacerla sentir bien, pero lo logramos”.

Como presentadora de un show que mantiene a los latinos tan cerca de sus países natales, Francisca sabe que el sueño de la ciudadanía estadounidense es compartido por millones de personas que a diario enfrentan la incertidumbre: “Pasaron para mí 11 años para ver este momento realizado, yo sé que hay mucha gente que tiene más años que yo lidiando con situaciones de migración y lo que puedo decir es que no pierdan la esperanza”, dijo durante la emisión y acompañada a la distancia por Karla Martínez, Raúl González, Jessica Rodríguez, Alan Tacher, Satcha Pretto, ‘Chiqui’ Delgado y Carlos Calderón.

Este abril de 2022 seguramente marcará un parteaguas en la vida de Francisca, uno de los personajes más queridos en Despierta América, y así lo dejó ver en una publicación en su cuenta de Instagram para alentar a quienes siguen en la espera: “Recuerdo esos momentos de incertidumbre donde me sentía perdida, que andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York, cuando no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar conmigo y una vez más, me reafirma que Dios sabe lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa, lo prepara para los momentos grandes”.

Francisca Antonia Méndez Montero, en algún momento conocida como Francisca Lachapel por el apellido de su exesposo, nació en República Dominicana, inició su carrera en el espectáculo como actriz en su país y en 2010 viajó a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Llegó como inmigrante sin documentos, con la angustia por el riesgo de ser deportada y ahora empieza una nueva etapa en su vida.