La ciudad de Fort Lauderdale, en Florida figura como una de las más inseguras de Estados Unidos, de acuerdo con un listado que enumera a las metrópolis más tranquilas para vivir. Lugares como Nashua, New Hampshire; Columbia, Maryland; y South Burlington, Vermont, se llevaron los tres lugares principales con calificaciones positivas en seguridad del hogar, comunidad y riesgo de desastres naturales.

Para determinar las ciudades más seguras de EE.UU., Wallethub, una empresa dedicada a las finanzas personales, comparó diferentes aspectos con los que los locales pueden sentirse más seguros. La lista está compuesta por más 180 ciudades y 41 indicadores: “Nuestro conjunto de datos abarca desde muertes en accidentes de tránsito per cápita y agresiones per cápita hasta la tasa de desempleo y el porcentaje de la población que no está asegurada”. Al final, Fort Lauderdale quedó en el puesto 181.

Fort Lauderdale, la ciudad de Florida más insegura

El reporte colocó a St. Louis, Missouri, como la ciudad más insegura, con un puntaje total de 44,88. En el penúltimo puesto estuvo Fort Lauderdale, Florida, ubicada en el condado de Broward, que se encuentra entre Miami-Dade y Palm Beach, y que logró sumar solo 48,16 puntos. En el primer apartado, seguridad del hogar y comunidad, obtuvo 169 de calificación, mientras que en seguridad financiera 166.

De acuerdo con el sitio oficial de Fort Lauderdale, uno de sus principales atractivos son sus más de 265 kilómetros de vías navegables interiores que atraviesan la ciudad, por lo que es llamada la “Venecia de América”. “Alguna vez fue conocida estrictamente como una economía basada en el turismo, ahora respalda una amplia gama de industrias, por lo que se establece como un centro de negocios internacional”, destacan en su página web.

Fort Lauderdale es conocida como "La Venecia de América" por sus largos canales Facebook City of Fort Lauderdale

Fort Lauderdale, la séptima ciudad más grande de Florida, no fue la única ciudad del estado que figuró en la lista. Orlando se colocó en el lugar 160, con 65,15 puntos totales; St. Petersburg en el 146, con 68,74; Miami en el 129, con 71,74 de calificación total; Jacksonville sumó 74,22 para colocarse en el puesto 91; Port St. Lucie estuvo en el sitio 71, con 76,21 puntos totales; seguida de cerca de Tampa, con 76,54 puntos, en el lugar 68; Hialeah en el 64, con 76,87 de calificación final y Tallahassee en el 58, con 77,39 puntos.

La ciudad de Florida que se posicionó entre las 20 más seguras de Estados Unidos fue Cape Coral, que entró al puesto 16, con 81,67 puntos finales.

Las cinco ciudades más seguras de Estados Unidos

De acuerdo con el sitio de finanzas personales, las amenazas a la seguridad en Estados Unidos se presentan de muchas formas, desde crisis de salud pública, hasta tiroteos masivos y accidentes de tráfico. Para determinar cuáles son las ciudades más seguras, fue necesario comparar 182 metrópolis, incluidas las 150 más pobladas del país, en tres dimensiones: seguridad del hogar y la comunidad; riesgo de desastres naturales, y seguridad financiera.

Las ciudades que se colocaron en los primeros lugares fueron:

Nashua, New Hampshire , con el puntaje total más alto de 86.

, con el puntaje total más alto de 86. Columbia, Maryland , con 85,97 puntos.

, con 85,97 puntos. South Burlington, Vermont , con 85,18 puntos.

, con 85,18 puntos. Gilbert, Arizona , con 84,24 puntos.

, con 84,24 puntos. Warwick, Rhode Island, con 84,03 puntos.

Nashua, New Hampshire, se coronó como la ciudad más segura Facebook The City of Nashua, NH

LA NACION