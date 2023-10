escuchar

Marcelo Tinelli es un fiel amante de los animales, algo que siempre ha demostrado desde sus redes sociales tanto cuando pasa tiempo con ellos en la intimidad de su hogar como en sus programas, sobre todo al momento de colaborar con distintos refugios. Este miércoles, le tocó a despedir a su perrita París con un desgarrador mensaje que emocionó a todos.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 10.6 millones de seguidores, el conductor del Bailando 2023 (América) publicó un video en donde se lo ve besando a su mascota, que lo acompañó durante 18 años, mientras la sostiene en brazos. “Hoy me toca despedir a mi amada perrita París, que ya no da más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados. Gracias a Patricia Barahona por darle tanto amor en todos estos últimos años. Necesitaba verla, tocarla, hablarle. Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a @mariapaularobles314 @micatinelli @candelariatinelli @frantinelli y @juanitinelli. La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre en mi corazón”, expresó.

En simultáneo, el animador subió una storie acariciando a París. “Estos momentos inolvidables, cuando una perrita que amás, como París, se está yendo. Te amamos por siempre, París de nuestras vidas”, comentó y arrobó Paula Robles, su expareja, y sus cuatro hijos. “Volá alto París, muy muy alto”, completó.

Marcelo Tinelli despidió a su perrita París, que lo acompañó durante 18 años (Foto: captura Instagram/@marcelotinelli)

Al ver la estremecedora publicación, su hija Candelaria le contestó: “Por favor qué injusta la vida. ¿Por qué tienen tan poco? Exploté con este video”; Mica Tinelli sostuvo: “París. Qué perra hermosa y especial”; “Qué triste. Mucha fuerza”, dijo Virginia Gallardo; “Dios mío, ¡qué fuerte! Y cuánto se aman”, dijo Luciano “El Tirri”; “Cuánta tristeza Marce”, le comentó su compañera Marcela Feudale.

No solo los famosos expresaron sus condolencias al ver el dolor del conductor, sino también parte de sus millones de seguidores se tomaron unos minutos para enviarle un mensaje y muchos de ellos contaron sus experiencias. “El vacío y la tristeza que dejan en nuestros corazones no hay palabras”; “Hace dos meses me tocó despedir a mi compañero, mi hermano. 20 juntos, pero él está siempre. Son nuestro todo”; “Es un dolor inexplicable. Te juro que sé lo que sientes, pero recuerda que ella fue feliz con una familia que la amó. Obvio que va a estar en tu corazón siempre”; “Las mascotas tendrían que morir cuando se muere su dueño. Es muy triste. A veces son más compañeros y dan más amor que un ser humano. Fuerza”, fueron tan solo algunos de los comentarios.

No obstante, este no fue el único dolor que manifestó Marcelo durante estos días. El sábado publicó una imagen a través de sus stories para recordar a su abuelo en el día de su cumpleaños.

Marcelo Tinelli recordó a su abuelo en el día de su cumpleaños (Foto: Captura Instagram/@marcelotinelli)

“Hoy cumpliría años mi abuelo, mi ‘Abulo’. El de las historias inverosímiles, el del ritual de Papá Noel, el que cantaba después de comer, el emprendedor, el dulce, el calentón, el de los habanos, el del vino tinto tomando en bota. Vives en mí, para siempre Abulo querido. Y que viva Pamplona y las corridas de San Fermín”, manifestó.