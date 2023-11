escuchar

El estado de Florida es uno de los destinos favoritos de los turistas para descansar y se caracteriza por tener un alto flujo de nuevos residentes. Sin embargo, no todas las ciudades tienen los mismos niveles de seguridad y, por eso, una oficina de abogados, The Schiller and Kessler Group, analizó las cifras oficiales de delitos de la Oficina Federal de Investigación de EE.UU. (FBI, por sus siglas en inglés), para elaborar el ranking. Entre los factores determinantes, se distinguieron la tasa de asesinatos y homicidios no negligentes, violaciones, robos y agresiones agravadas.

Para sacar las conclusiones, la firma utilizó datos del FBI, en un período entre 2015 y 2019, “para determinar cuáles de las 65 ciudades más pobladas de Florida son estadísticamente las más peligrosas para vivir” por cada 100 mil habitantes. Así, Weston fue la ciudad más segura de Florida, mientras que Daytona Beach se colocó como la más peligrosa. La metrópoli ubicada en el condado de Volusia sumó en total 1229,9 crímenes violentos, colocándose en la cima de las más peligrosas de Florida. Las otras nueve ciudades con poca seguridad fueron:

Daytona Beach es la ciudad más peligrosa de Florida, según un estudio Unsplash

Homestead: 1088,8.

Miami Beach: 980,5.

Fort Myers: 893,5.

West Palm Beach: 854.3.

Lauderhill: 833,7.

Pompano Beach: 832,2.

Tallahassee: 830,3.

Orlando: 811,5.

Melbourne: 793,5.

La ciudad floridana de Weston es considerada la más segura del estado @cityofwestonfl / Instagram

A pesar de que Daytona Beach tenía una población de aproximadamente 74.437 habitantes hasta 2021, el alto índice de agresión agravada la convirtió en la ciudad más insegura. Sin embargo, en medio de la sorpresa que causaron estos datos, el jefe de policía de Daytona Beach, Jakari Young, dijo para The Daytona Beach News-Journal que había varios sesgos en el análisis, como la vigencia de los datos. “Cuando se considera la cantidad de personas que viven en las ciudades circundantes, pero que trabajan o van a la escuela en Daytona Beach todos los días, y cuando se consideran los eventos que atraen a cientos de miles de personas a la ciudad cada año, nuestra población es mucho mayor”.

¿Cuáles son las ciudades más seguras de Florida?

Así como el estudio que The Schiller and Kessler Group señaló a las ciudades más peligrosas de Florida, también destacó las más seguras de todo el estado. En esa parte del ranking, Weston fue localidad que más protección brindó a sus residentes, en el período analizado. Se ubica en el condado de Broward y, hasta 2021, registró una cantidad aproximada de 67.312 habitantes. El segundo lugar lo ocupó Port Orange, en el condado de Volusia. El resto de las ciudades fueron:

Doral: 122.

Cape Coral: 125,5.

Port St. Lucie: 130,8.

Palm Beach Gardens: 132,8.

Coconut Creek: 133.

Coral Gables: 133,1.

Wellington: 149.

North Pole: 156,4

“Aunque todos tenemos una percepción de dónde nos sentimos seguros y dónde no, es importante analizar qué ciudades son estadísticamente las más seguras”, comentó un vocero de la firma de abogados a NBC Miami. “Eso no se debe a que deseemos enfrentar ciudad contra ciudad, pero los ciudadanos reconocen que, si bien estos crímenes violentos son cometidos por una minoría de personas, lamentablemente todavía ocurren, incluso en el estado que todos llamamos hogar”.

LA NACION