Mudarse a Texas conlleva varias obligaciones, entre ellas contar con un documento oficial que acredite que se está autorizado para manejar un vehículo. Además, los manuales se actualizan, en septiembre pasado entró en vigor la ley SB1551, que contempla prisión y multas si se conduce sin una licencia o identificación válida en el estado. Para evitar penalizaciones, es necesario revisar el reglamento.

¿Cómo se puede transferir una licencia de otro estado a Texas?

Los conductores que decidieron emigrar a Texas desde otro estado de EE.UU. tienen hasta 90 días para poner en orden sus papeles. Esto quiere decir que los nuevos residentes sí pueden manejar legalmente con una licencia válida y vigente perteneciente a otro territorio estadounidense, provincia canadiense o país autorizado en el plazo señalado. Entre las naciones que se mencionan en la reciprocidad del privilegio de conducir, están las que aparecen en el acuerdo y países de la OTAN.

Antes de llegar al límite del período establecido, los conductores deberán solicitar el reemplazo de su identificación en las oficinas de licencias autorizadas por el gobierno. En su trámite, deberán entregar el documento del otro estado para recibir el nuevo.

Las autoridades de Texas tienen lineamientos y requisitos para la emisión de sus licencias y permisos de conducir DPS Texas

Licencia de conducir para mayores de 18 años en Texas

Los solicitantes de una nueva licencia en Texas que entren en las categorías válidas y cuyo permiso no tenga más de dos años de vencimiento, están exentos de presentar un examen de habilidades y de conocimientos para obtener la licencia de manejo del estado. Además, el Departamento de Seguridad Pública señala que Texas admite esto no solo para residentes de EE.UU., sino también con los nacionales de Francia, Alemania, Corea del Sur y Taiwán, por un convenio. En caso de que los conductores no quieran dar su identificación de otro estado, deberán aprobar todos los exámenes requeridos.

Manejar sin licencia de conducir en Texas podría ser motivo para ir a la cárcel Unsplash

Requisitos para tramitar una licencia de conducir en Texas

Estos son los pasos a seguir para los adultos que se mudaron a Texas y necesiten tramitar su licencia de conducir:

Identidad (se acepta la licencia válida de otro estado).

Comprobante de domicilio.

Ciudadanía o autorización legal.

Mostrar el número de su seguridad social.

Comprobar el registro de uno o más vehículos que se tengan. Si no se cuenta con un auto, también se debe validar la información. En caso de dudas, es indispensable visitar el registro de vehículos del DMV de Texas.

Mostrar el seguro de manejo para cada vehículo.

¿Qué pasa con los menores de edad que necesiten tramitar su nueva licencia?

Los solicitantes que tengan menos de 18 años y que cuenten con documentación válida y actualizada de otro estado o territorio estadounidense o provincia canadiense tampoco están obligados a realizar el examen de conocimientos de manejo. Los que no cumplan con estos lineamientos sí deberán realizar y aprobar el examen de conocimientos. “Esto incluye a Francia, Corea del Sur, Alemania y Taiwán porque el acuerdo de reciprocidad con estos países no se aplica a los menores”, indican las autoridades. Sin embargo, los solicitantes menores sí tienen que presentar el examen de habilidades, aunque tengan una licencia de manejo válida en otro estado o territorio.

En tanto, los militares en activo y dados de baja en los últimos 90 días que tengan una licencia de manejo vencida de otro estado pueden quedar exentos del examen de conocimientos y de habilidades. Para ello es necesario presentar una identificación militar válida y proporcionar una prueba de que el estado que emitió el documento tiene una “política de extensión militar para la cual el individuo califica”.

