La larga carrera por la presidencia de Estados Unidos, que se decidirá el próximo 5 de noviembre, comenzó este lunes en Iowa. Los residentes de ese estado, que estaban inscritos formalmente al Partido Republicano, tuvieron la oportunidad de elegir a su favorito entre varios precandidatos: Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy y Asa Hutchinson. De este batallón de opciones, solamente los primeros tres se mantienen en la pelea.

Tras una noche donde el expresidente resultó el claro vencedor, el empresario Ramaswamy anunció que abandona la carrera y Hutchinson, exgobernador de Arkansas, repitió la misma operación este martes. Con el 99% de los votos escrutados en los 99 condados en The Hawkeye State (el estado del ojo de halcón), según consignó AP, Trump obtuvo el 51% de los votos, DeSantis el 21,2% y Haley el 19,1%.

Ahora es el turno de New Hampshire, donde los tres aspirantes a representar al Grand Old Party se medirán nuevamente la semana que viene, concretamente el 23 de enero. No obstante, la elección en este estado difiere de Iowa en que no es necesario estar afiliado para poder ir a las urnas de votación.

En el calendario electoral republicano, en enero arranca formalmente el proceso con el caucus de Iowa, que se repite en varios estados durante el transcurso de los meses, hasta que entre junio y agosto se lleva a cabo la Convención Nacional Republicana. En esta oportunidad, dicho evento está pautado del 15 al 18 de julio en Milwaukee, en tanto que la demócrata se realizará del 19 al 22 de agosto en Chicago.

Al tratarse de varios aspirantes a la presidencia, en este caso del lado republicano, que quieren llegar a la Casa Blanca, solo uno podrá hacerlo, por lo que a través de los caucus y primarias del partido se elige al candidato. Se trata de un sistema complejo y descentralizado, que difiere mucho de la elección directa, como se conoce en la mayor parte de los países de América Latina.

En el caso de la celebración de los caucus, solo pueden asistir los inscritos al Partido Republicano y ocurren en una fecha única y de manera presencial. El mejor ejemplo actual es Iowa, donde los afiliados le hicieron frente al inclemente clima gélido para llegar a las asambleas.

En este tipo de asambleas se escuchan los discursos de los partidarios de una campaña y se vota por el candidato preferido. A diferencia de las primarias en otros estados, estos actos son supervisados por los partidos estatales y no se celebran como unas elecciones normales.

Por el contrario, en New Hampshire se celebrarán elecciones primarias y se entiende que, para los republicanos, esas serían las “primeras” de todo el año. En el extremo opuesto, los demócratas también tienen en su estructura las figuras del caucus y primaria. No obstante, con Joe Biden a la cabeza del partido no se espera que existan precandidatos de peso que dificulten la llegada del presidente a la convención de mitad de año.

La distribución de los delegados: “El ganador se lleva todo”

De acuerdo con un relevamiento de CNN, los demócratas esperan que su primera elección primaria oficial tenga lugar el 3 de febrero en Carolina del Sur, un estado con “mayor diversidad racial, y el primer lugar donde Biden ganó una primaria en 2020″.

Ahora bien, en las elecciones primarias donde los ciudadanos votan a los precandidatos, en realidad se elige es a los delegados que estarán presentes en las convenciones nacionales de los partidos, celebradas durante el verano boreal.

Existen dos sistemas para repartir los votos de los delegados. El primero de ellos es el más sencillo y se le asignan todos al precandidato más votado, donde aplica la frase the winner takes it all (el ganador se lleva todo). Sin embargo, algunos estados asignan la cantidad de delegados de forma proporcional a los resultados de las elecciones primarias.

En el caso del Partido Demócrata, se utiliza el sistema de proporcionalidad. En lo que se refiere al Grand Old Party, este año rige esa misma norma solo hasta el 15 de marzo, es decir, que las asambleas y primarias que se celebren después de esa fecha operarán bajo la modalidad de que el ganador se lleva todo.

Especialmente para los republicanos, las primarias son muy importantes, ya que desde enero empiezan a sumar delegados que luego los apoyarán en la convención nacional. La carrera apenas comenzó, por lo que es muy difícil prever en este momento cuál candidato resultará vencedor. Ni siquiera Trump puede cantar victoria desde ahora, aunque ya es conocido que el empresario lo hizo en noviembre de 2022, cuando anunció su objetivo de regresar a la Casa Blanca.

De la celebración de las convenciones nacionales, cada partido elegirá un candidato que será el nominado a las elecciones del 5 de noviembre. Ese día, los ciudadanos de Estados Unidos votarán por el presidente y vicepresidente del país. No obstante, sea que lo hagan directamente en las urnas o mediante voto por correo postal, en realidad votarán por un grupo de personas llamadas “electores” y que forman parte del Colegio Electoral.

En el sistema del Colegio Electoral, cada estado recibe cierto número de electores basado en su representación en el Congreso nacional. El país reúne en total 538 votos electorales y para convertirse en presidente de Estados Unidos son necesarios 270 a favor.