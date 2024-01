escuchar

La larga carrera por la presidencia de Estados Unidos, que se decidirá el próximo 5 de noviembre, comenzó este lunes en Iowa. Los residentes de este estado e inscritos en el Partido Republicano tuvieron oportunidad de elegir ente varios precandidatos, donde Donald Trump resultó el claro vencedor, y dejó el segundo y tercer puesto para Ron DeSantis y Nikki Haley, respectivamente.

Si bien los resultados no fueron nada alentadores para el gobernador de Florida y la exgobernadora de Carolina del Sur, ninguno de los dos mostró intención de rendirse en una batalla que apenas comienza. Quien sí dio un paso al costado fue Vivek Ramaswamy, que anunció su retiro de la carrera presidencial este lunes a la noche.

Con el 99% de los votos escrutados en los 99 condados en The Hawkeye State (el estado del ojo de halcón), según consignó AP, Trump obtuvo el 51%, DeSantis el 21,2% y Haley el 19,1%.

Pese a que no son buenas noticias para los contrincantes de Trump, parece que los dos insistirán hasta el último momento. Recientemente, Haley hizo una autocrítica acerca de si fue o no lo suficientemente dura con Trump.

El domingo, en una breve entrevista que le hizo Dana Bash, la periodista le preguntó acerca de este tema. “Entre otras cosas, Donald Trump dice que no eres lo suficientemente dura para ser presidenta. ¿Cómo interpretas eso?”, comenzó la presentadora de Inside Politics de CNN.

La aspirante a la candidatura republicana a la presidencia y exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley habla en un acto de campaña el sábado 13 de enero de 2024 en Iowa City, Iowa. (AP Foto/Abbie Parr) Abbie Parr - AP

“Me parece gracioso que diga eso, porque cuando estuve en las Naciones Unidas solía decirle a las personas: ‘No te metas con ella porque es la más dura de todas’”, comenzó la republicana, que luego agregó: “Como gobernadora fui dura y trabajé en la aprobación de la ley contra la migración ilegal más dura del país en ese momento”.

Más adelante, Haley recordó que durante su desempeño como embajadora de las Naciones Unidas, un nombramiento que recibió por Trump, tuvo mano dura en todo lo relacionado con Rusia, China e Irán.

“Todos los que han trabajado para mí o conmigo no cuestionan mi dureza. Trump dice esto porque sabe que ahora está en aprietos. Esto se convirtió en una carrera de dos personas. Él sabe cuál es la verdad y no me molesta en absoluto”, expresó.

Los precandidatos por el Partido Republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la exgobernadora por Carolina del Sur, Nikki Haley, y el expresidente Donald Trump

Alrededor del 70% de los asistentes al caucus de Iowa votaron por Trump, que logró cosechar una importante red de apoyo en su tercera campaña presidencial. En tanto, DeSantis y Haley se concentran en lograr sus propias coaliciones, luego de que Ramaswamy dijo adiós a la contienda.

Ahora, los aspirantes a la nominación republicana tienen la vista puesta en Nuevo Hampshire, la segunda parada de la contienda.

Según consignó Reuters, Haley, que ya se pronunció con anterioridad acerca de cómo los votantes de ese estado pueden “corregir” el resultado de Iowa, aparece en las encuestas en segundo lugar, detrás de Trump en el estado, con DeSantis muy lejos. “Subestímenme, porque eso siempre es divertido. Los quiero, Iowa, pero vamos a Nuevo Hampshire”, dijo la exgobernadora de Carolina del Sur a sus partidarios el lunes a la noche.