Cuáles son las lecturas y el Evangelio del miércoles 3 de julio de 2024: “Dichosos los que creen sin ver”

Escuchar

Dentro del cristianismo y el catolicismo, la celebración de la misa es un momento de suma importancia, donde la persona se encuentra con Jesús al comulgar, practica la introspección y escucha las lecturas y el Evangelio del día.

Cada día, los pasajes bíblicos ofrecen a los practicantes de la religión una oportunidad para su interpretación y comprensión. A continuación, se ofrecen las lecturas y el Evangelio del miércoles 3 de julio, según el sitio web oficial del Vaticano.

Una cruz en la pared del Seminario San José del Obispado de Morón Rodrigo Nespolo - La Nación

Lectura del miércoles 3 de junio de 2024

Lectura de la carta de San Pablo los Efesios

Ef 2, 19-22

Hermanos: ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular.

Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios.

La lectura del martes 2 de junio de 2024

Evangelio del miércoles 3 de julio de 2024

Lectura de la carta de San Pablo los Efesios

Ef 2, 19-22

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré”.

Ocho días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; acerca tu dedo. Trae acá tu mano; métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; dichosos los que creen sin haber visto”.

La procesión de la hermandad de "San Gonzalo" tiene lugar durante la Semana Santa en Sevilla Anadolu Agency - Anadolu

LA NACION