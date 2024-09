Cuándo es la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México y que pasará con AMLO

Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México el 1° de octubre de 2024. Se trata de un hecho histórico, ya que es la primera vez que una mujer ocupa ese cargo en el país latinoamericano. Por su parte, el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), deja el poder un día antes. Entonces, tal como adelantó en diferentes ocasiones, se retira de la vida política.

Cuándo asume la presidenta de México y por qué se adelantó la fecha

Hasta 2014, los presidentes mexicanos asumían el cargo el 1° de diciembre, una fecha que estaba estipulada en la Constitución desde 1857. Sin embargo, una reforma político-electoral, promulgada el 10 de febrero de 2014, modificó el artículo 83 de la Constitución y adelantó la toma de posesión al 1° de octubre. Este cambio se realizó con el objetivo de acortar el periodo de transición entre las elecciones y la asunción del nuevo gobierno.

La reforma también estableció que el presidente entrante debe presentar la Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de noviembre, lo que le otorga mayor tiempo para afinar detalles en su plan económico. Como esta será la primera transición de gobierno que se hará con la reforma, el mandato de AMLO será dos meses más corto de lo habitual.

¿Qué pasará con AMLO tras dejar la presidencia?

El mandato de Andrés Manuel López Obrador concluye el 30 de septiembre de 2024, dos meses antes que el de sus antecesores. AMLO, un veterano político de izquierda que asumió el poder en 2018, entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, su sucesora y aliada cercana dentro del partido Morena. Será la primera vez que una mujer presida este país latinoamericano.

La reforma electoral que adelanta la toma de posesión también establece que ningún expresidente, incluido AMLO, pueda volver a ejercer el cargo: ”El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.

Si bien López Obrador no dio detalles específicos sobre sus planes tras dejar la presidencia, en diversas ocasiones manifestó que se aleja de la vida política para disfrutar de su rancho en Palenque, Chiapas: “No voy a tener red social, no voy a escribir ningún mensaje por Twitter, por Facebook, por nada, tampoco voy a poder recibir a compañeras o compañeros, porque si no me convierto en lo que no quiero, no deseo ser líder moral”. Asimismo, el mandatario aseguró que no tendrá ningún papel en el gobierno de Sheinbaum.

Por su parte, la presidenta electa destacó la influencia de AMLO en su carrera política y en la conformación de su visión de gobierno. A lo largo de la campaña, López Obrador expresó su confianza en que ella dará continuidad a las políticas de su administración.

Quién es Claudia Sheinbaum, la primera mujer en asumir la presidencia de México

Claudia Sheinbaum fue la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, formada por el partido Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con 61 años, Sheinbaum es una destacada científica en el ámbito académico y se define a sí misma como una “humanista”.

Su formación académica comenzó en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo el título de Licenciada en Física. En 1994, se convirtió en la primera mujer en ingresar al doctorado en Ingeniería Energética en la misma institución.

Sheinbaum no es ajena a la política. Antes de su candidatura presidencial, fue la primera mujer electa como jefa de gobierno de la Ciudad de México, un cargo que desempeñó entre 2018 y 2023. Su victoria en las elecciones presidenciales marcó un nuevo hito en su carrera y en la historia de su país: será la primera presidenta.

