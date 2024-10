Transmisión en vivo de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México

Este martes 1° de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum asume la presidencia de México para el periodo 2024-2030. En la sesión se dará lectura a los resolutivos del Bando Solemne, que se refiere al acto por el que la Cámara de Diputados da a conocer en toda la República la declaración de la presidenta electa nombrada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Claudia Sheinbaum sucederá a Andrés Manuel López Obrador por un periodo de seis años (AP Photo/Fernando Llano, File) Fernando Llano - AP

Hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la toma de protesta en México

La sesión de Congreso General iniciará a las 9 hs de la Ciudad de México (MX), para Estados Unidos el horario será a las 11 hs de Washington, D.C. Mientras que para Los Ángeles y San Francisco será a las 8 hs. Por su parte, en Chicago y Texas, se podrá ver a las 9 hs.

La toma de posesión será transmitida en vivo por las cadenas locales de televisión y por el Canal del Congreso, a través de su cuenta de YouTube. La cobertura comenzará a las 8 hs (hora de México), donde se podrá seguir el evento a nivel internacional. Además, el canal del Centro de Producción (Cepropie) del gobierno mexicano, también hará una emisión al momento.

7.46 (MX) | Cómo será el acto de toma de protesta

La toma de posesión se lleva a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro y comienza con la lista de asistencia y declaración del quorum del Congreso. Al concluir, entran López Obrador y Sheinbaum para que la flamante presidenta rinda protesta.

El mensaje está establecido en la Constitución y dice, “protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.

7.25 (MX) | Expectativa en México por la toma de posesión

De acuerdo con una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio, esta transición es percibida con cierto optimismo con un 74% de aprobación para la presidenta entrante. La banda presidencial pasa de López Obrador a Martínez, quien se la pone a Sheinbaum para la transmisión simbólica del ejecutivo.

Este martes 1 de octubre tomará protesta la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Facebook Andrés Manuel López Obrador

LA NACION