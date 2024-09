López Obrador sube la apuesta en su conflicto con el rey de España y lo acusa de filtrar una carta para ensuciarlo

Escuchar

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de las crecientes tensiones diplomáticas entre México y España, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador acusó a la monarquía española de no haber respondido a su solicitud de disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista. López Obrador señaló que “no solo no contestaron la carta, sino que la filtraron y desataron una campaña en nuestra contra”, refiriéndose a una misiva enviada en 2021 al rey Felipe VI, en la que pedía una disculpa formal, sin haber recibido respuesta.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario aclaró que “esto no es un asunto personal, sino un tema que tiene que ver con el respeto a los pueblos”. Durante su intervención, reiteró su apoyo a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien recientemente afirmó que España ofendió al pueblo de México al no ofrecer esas disculpas.

Imagen del 24 de septiembre de 2024 del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. [e]STR - XinHua

“Yo apoyo a la presidenta en esa decisión”, dijo, y esgrimió que con ello lo que está haciendo es “dejar de manifiesto que México ya no es una colonia de ningún país extranjero y que se debe de respetar”.

López Obrador denunció que las élites españolas “estaban muy mal acostumbradas” y durante el periodo neoliberal “venían a hacer su agosto” a México “como tierra de conquista”.

“Cuando se les pide iniciar una relación nueva a partir del respeto y que los dos gobiernos ofrezcamos disculpas a los pueblos originarios de México, que fueron víctimas de la represión, del exterminio tanto de la época colonial como en el periodo posterior, ya una vez México siendo independiente” no accedieron a ello, “como lo han hecho otros gobiernos ante abusos, ante represiones”, lamentó

Así las cosas, como “no hay texto sin contexto” y “no puede haber noticia sin antecedentes”, aprovechó para leer íntegramente la carta “respetuosa” que remitió a Felipe VI el 1° de marzo de 2019, en la que brinda sus argumentos para exigir la disculpa por los “agravios” durante la Conquista”.

“No contestaron la carta pero no solo eso, la filtraron”, ha denunciado, criticando que además “desataron toda una campaña en contra de nosotros”.

Pese a ello, “se mantuvo la relación, nada más hubo pausa en lo relacionado con lo político”, en referencia a su decisión de febrero de 2022, “porque esto no tiene nada que ver con los pueblos” y por ello se mantuvieron las relaciones económicas y culturales y “la hermandad que existe con el pueblo español”.

“Es un asunto de la prepotencia y del conservadurismo”, remató.

Ayer ya había mencionado el tema cuando acusó a la monarquía española de actuar con “prepotencia” por no responder a su solicitud de disculpas por las atrocidades cometidas durante la Conquista. López Obrador recordó que en 2019 envió una carta al rey Felipe VI solicitando una disculpa formal, pero señaló que no solo no hubo respuesta, sino que la carta fue filtrada, desatando una campaña en contra de su gobierno.

El presidente hizo referencia a este tema en el contexto de la decisión del gobierno español, anunciada el pasado martes, de no enviar representación oficial a la ceremonia de toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el 1° de octubre, debido a que el rey Felipe VI no fue invitado al evento.

Divisiones internas

La decisión disparó diversas reaciones: ayer, los partidos socios de Sumar y Bildu decidieron desmarcarse de esa decisión. Estos grupos, a pesar de pertenecer al mismo gobierno de coalición que el PSOE, confirmaron que sí acudirán a la investidura este 1° de octubre en Ciudad de México.

Gerardo Pisarello, diputado argentino-español de Sumar, criticó la “arrogancia” del rey Felipe VI y justificó la postura de México, argumentando que “es lógico que un rey que no respetó no sea respetado”. Jon Iñarritu, de Bildu, también confirmó la asistencia de su partido, marcando así una clara diferencia con la postura oficial del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez (izq.), es felicitado por el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijoo, tras ganar la votación parlamentaria para elegir al próximo primer ministro de España, en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el 16 de noviembre de 2023. JAVIER SORIANO - AFP

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó este jueves de “lógica” la reacción del gobierno de Pedro Sánchez tras la exclusión de Felipe VI de la toma de posesión de Sheinbaum. Sin embargo, criticó su doble vara de medir en comparación con su actuación durante la crisis con la Argentina, cuando llegó a retirar al embajador tras las declaraciones del presidente del país, Javier Milei.

“Es triste volver a ver que el señor Sánchez pone el foco en si el gobierno de otro país le resulta simpático o no para defender las instituciones españolas”, declaró. “Y es inaceptable que para el gobierno haya más motivos para retirar a un embajador por un comentario en un mitin sobre la mujer del presidente que por la falta de respeto al jefe del Estado”, agregó, sobre la polémica entre Milei y la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.

Al gobierno español le pareció “inaceptable” que México no haya invitado a Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta mexicana y por ese motivo ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel.

Anoche, desde Nueva York, el jefe del Ejecutivo calificó de “inexplicable” la exclusión del Rey y lamentó que la decisión venga de un “Ejecutivo progresista” y que por “interés político” no pueda haber la mejor de las relaciones entre los dos países.

En tanto, durante su intervención en el Campus FAES 2024, con la presencia del venezolano Edmundo González, recién llegado a España, Feijó aprovechó para referirse al que calificó como el “enésimo conflicto diplomático” protagonizado por el actual gobierno de España.

Tras asegurar que “una de las señas de identidad del populismo es la falta de respeto a nuestro país”, dijo que el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora han recurrido a “una provocación inaceptable” entre dos países que, según ha dicho, “a pesar de ellos seguirán siendo hermanos en el futuro”.

“Y lamento que la diplomacia haya fallado para reconducir la situación. Constatado su fracaso, la reacción ha sido lógica”, manifestó. Así, Feijóo admitió que “no cabía otra opción”, en alusión a la decisión de no enviar ningún representante tras la exclusión de Felipe VI.

Por último, Feijoo resaltó que a la presidenta de México “le vendría muy bien leer un libro titulado Nada por lo que pedir perdón”. Recomendó esta obra del historiador Marcelo Gullo Omodeo porque defiende el legado de la conquista española, argumentando que no hay motivos para disculpas por ese periodo histórico. Según Feijoo, el libro le ofrecería a Sheinbaum una perspectiva diferente sobre el impacto de España en América Latina. “Se lo haré llegar en defensa de nuestro legado, nuestra dignidad y nuestro jefe del Estado”, dijo.

