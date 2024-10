Cuándo se podrá ver la Superluna del Cazador en Estados Unidos: lo que hay que tener en cuenta

Esta semana, el cielo nocturno ofrecerá un espectáculo único: la Luna del Cazador, que será la superluna más brillante del año. Este fenómeno, que ocurre cuando la luna llena coincide con el punto más cercano a la Tierra en su órbita elíptica, promete ser especialmente llamativo. Los expertos recomiendan observarla poco después del atardecer, cuando la luna esté cerca del horizonte, ya que en ese momento se apreciará su mayor tamaño y luminosidad.

Los aficionados a la astronomía tendrán tres días para disfrutar de la vista. De acuerdo con la NASA, la superluna comenzará a mostrarse en todo su esplendor desde la noche del martes 15 de octubre hasta la madrugada del viernes 18. Sin embargo, el mejor momento para contemplarla será la noche del miércoles, cuando la Luna estará más cerca de la Tierra, a unos 357.000 kilómetros de distancia.

Consejos para observarla

Para quienes desean ver la superluna en todo su esplendor, los astrónomos aconsejan encontrar un lugar alejado de las luces de la ciudad. Mirar al horizonte poco después de la puesta del sol es clave para aprovechar al máximo la experiencia visual. Además, no es necesario contar con telescopios ni equipos especializados, ya que la superluna es observable a simple vista. Sin embargo, usar binoculares puede mejorar la apreciación de los detalles en la superficie del satélite

Los expertos recomiendan observarla poco después del atardecer, cuando la luna esté cerca del horizonte, ya que en ese momento se apreciará su mayor tamaño y luminosidad (Archivo) Michael Probst - AP

Algunas de las mejores ciudades en Estados Unidos para disfrutar de este y otros fenómenos astrológicos son:

Flagstaff, Arizona : conocida por sus cielos despejados y baja contaminación lumínica, es un lugar ideal para la observación astronómica.

: conocida por sus cielos despejados y baja contaminación lumínica, es un lugar ideal para la observación astronómica. Big Bend National Park, Texas : este parque ofrece vistas impresionantes y cielos oscuros perfectos para ver la Superluna.

: este parque ofrece vistas impresionantes y cielos oscuros perfectos para ver la Superluna. Joshua Tree National Park, California: otro excelente lugar con cielos claros y poca interferencia de luces urbanas.

La Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra (perigeo) el miércoles por la noche alrededor de las 9 p.m. Hora del Este (ET), y se convertirá en luna llena aproximadamente 12 horas después, el jueves por la mañana a las 7:30 a.m. ET. Esto significa que la Superluna del Cazador será visible el miércoles por la noche en lugares al oeste de la línea internacional de cambio de fecha, como Estados Unidos, y el viernes por la mañana temprano en lugares al este de esta línea, como Nueva Zelanda.

Aunque esta superluna será la más brillante del 2024, todavía queda una cuarta y última superluna por venir, que se espera para noviembre. Pero, por su historia y su brillo excepcional, será sin duda un evento único.

¿Por qué es especial esta superluna?

La Luna del Cazador no solo es un evento tradicionalmente significativo, sino que también será la tercera de cuatro superlunas consecutivas en 2024, lo que la convierte en un fenómeno poco común.

Su nombre proviene de antiguas tradiciones, en las que se consideraba un momento clave para la caza, ya que la luz de la luna permitía a los cazadores ver a los animales que salían a alimentarse en los campos. Además, algunas culturas nativas americanas la llamaban la “Luna de Sangre” o la “Luna de la Hierba Moribunda”, asociando el cambio de estación con la llegada del otoño.

Una Superluna ocurre cuando la luna llena se encuentra cerca de su perigeo, el punto en su órbita donde está más próxima a la Tierra. Debido a la cercanía, la luna se ve hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual, lo que la convierte en un espectáculo para el ojo humano.

En este caso, además, su proximidad con el horizonte al atardecer añade una ilusión óptica, haciendo que parezca aún más grande de lo que realmente es, explican los especialistas.

Fenómeno astronómico y cultural

Este fenómeno no es solo un evento astronómico, sino que también tiene implicaciones culturales y religiosas en diversas partes del mundo. En la tradición judía, la Luna del Cazador coincide con el inicio de Sucot, la Fiesta de los Tabernáculos, un importante festival que recuerda el refugio del pueblo de Israel en el desierto. Para los budistas, marca el final de Vassa, conocido como el retiro de las lluvias, un período de meditación y ayuno.

En Myanmar, el Festival de las Luces de Thadingyut también se celebra en esta época, iluminando las calles y los hogares para conmemorar la llegada del Buda del cielo. Asimismo, los hindúes celebran Sharad Purnima, un festival de la cosecha que está marcado por la llegada de la luna llena más brillante del año.

LA NACION