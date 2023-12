escuchar

Diciembre marca el inicio de la época del año donde la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, luce una de sus estampas más típicas con las bajas temperaturas y calles cubiertas de blanco por las nevadas. Sin embargo, aquellas personas ansiosas de ser testigos de las tormentas más intensas, deberán esperar varias semanas antes de disfrutar los paisajes.

Según la estadística de los últimos años, durante diciembre, se espera caída de algunos copos de nieve únicamente en dos o tres días del mes, con una acumulación que se considera leve de alrededor de 2,5 centímetros. La buena noticia es que para los meses próximos, la probabilidad de nevadas en Nueva York aumenta considerablemente.

Enero y febrero son los meses donde suelen ocurrir las nevadas más intensas en Nueva York Colin Lloyd / Unsplash

¿Cada cuánto tiempo nieva en Nueva York?

Cabe mencionar que la mayoría de las nevadas en la ciudad de Nueva York suelen dejar una capa blanca de menos de 2,5 centímetros sobre la superficie, mientras que las tormentas más severas, que permiten acumulaciones de más de 12 centímetros en un solo día, suelen producirse solo una o dos veces al año.

El punto álgido del invierno en la Gran Manzana suele ocurrir en febrero, cuando la acumulación de nieve promedia unos 25 centímetros, de acuerdo a los registros históricos de los últimos 30 años publicados por el experto meteorólogo Fred Pickhardt en su blog Free Tours by Foot. Incluso en marzo, al final de la temporada de frío, las acumulaciones de nieve suelen llegar a los 10 centímetros.

La última gran nevada en Nueva York

La primera nevada significativa de la temporada anterior ocurrió justo el 28 de febrero de 2023, cuando se reportaron hasta 4,5 centímetros de nieve en Central Park, 6,8 centímetros en el aeropuerto de La Guardia y 4,3 centímetros en el aeropuerto de Newark, después de no registrar ninguna porción de nieve en todo el invierno, según reportó The New York Times.

A inicios de esta semana, hubo un frío intenso en la ciudad de Nueva York, con temperaturas máximas que apenas superaron el punto de congelación durante todo el día y una sensación térmica de entre -5 °C y hasta -12 °C. Aunque técnicamente esto pudo propiciar caída de nieve, solo se percibieron algunos copos alrededor del Rockefeller Center y Central Park, según informó NBC.

“Las predicciones para cualquier nevada en particular no son precisas hasta aproximadamente antes de dos semanas de que ocurran”, explicó Pickhardt, quien fundó la empresa de consultoría climática Ocean Weather Services. Para conocer los datos más recientes, el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés) tiene un sitio web donde se pueden consultar pronósticos experimentales de nevadas para lapsos de 72 horas.

De tal manera, es importante que los neoyorquinos y los turistas que lleguen a la ciudad en las próximas semanas se preparen con los atuendos ideales para lidiar con las bajas temperaturas y que se mantengan atentos a las actualizaciones sobre el clima de parte de las autoridades.

Los modelos meteorológicos alertan de importantes variaciones en la humedad y temperaturas a lo largo y ancho de EE.UU debido a la influencia de El Niño CPC / NOAA

¿Cuánto nevará en Nueva York?

Este año, se prevén cantidades de nieve mucho mayores en todo el noreste, particularmente en New England y Nueva York, según las previsiones para la temporada de invierno 2023-2024, publicadas recientemente por AccuWeather, y que coinciden con la mayor probabilidad entre enero y febrero. No obstante, los especialistas en el clima anticipan que no se espera un impacto tan grande como lo sucedido en Buffalo a fines de 2022, cuando una tormenta histórica causó severas afectaciones en las infraestructuras.

Con los datos disponibles a inicios de octubre, pronosticaron que durante la temporada en la ciudad de Nueva York, las acumulaciones de nieve podrían estar en el rango de 45 a 65 centímetros, lo que representa niveles ligeramente inferiores a lo estimado para el año pasado; un pronóstico similar está vigente para Filadelfia, mientras que en otras ciudades como Boston, las capas de nieve podrían llegar a 1,11 metros.