Las imágenes de los paisajes cubiertos de nieve durante las fiestas navideñas en Estados Unidos son emblemáticas, sobre todo por las películas de Hollywood que se dedicaron de ilustrarlas. Sin embargo, la probabilidad de que este deseo se haga realidad varía según la región del país. Este año, la influencia del fenómeno de El Niño podría ocasionar cambios considerables en las condiciones del clima que suelen presentarse en la temporada.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés), se considera una Navidad blanca si hay al menos una pulgada de nieve en el suelo el 25 de diciembre a la mañana, pero para la mayoría de la población bastan unos cuantos copos de nieve para agregar ese toque mágico a la atmósfera de las celebraciones decembrinas.

La caída de nieve suele registrarse particularmente en zonas altas de los estados del norte de Estados Unidos Glenna Haug / Unsplash

No obstante, en los registros históricos de la Oficina de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), solo alrededor del 40% de los estados contiguos de EE.UU. suelen estar cubiertos de nieve en esta época del año.

Un vórtice polar en partes de EE.UU.

Judah Cohen, de la consultora climática Atmospheric and Environmental Research, habló con USA Today y explicó que los patrones atmosféricos en diciembre parecen favorecer un “patrón general más suave y menos posibilidades de nieve”, pero también anticipó que podría presentarse una posible perturbación del vórtice polar, “que puede traer un período prolongado de frío y nieve al este de EE.UU.”.

Paul Pastelok, meteorólogo de AccuWeather, coincidió que se puede esperar menos presencia de nieve en el este durante diciembre. Sin embargo, destacó que en el oeste podrían tener más nevadas a mediados y finales de diciembre, especialmente en elevaciones más altas.

La gráfica muestra la probabilidad de caída de nieve en cada lugar de Estados Unidos basados en datos históricos de los últimos 30 años NOAA

La popular publicación Old Farmer’s Almanac, que cada año difunde pronósticos meteorológicos, información astronómica, consejos prácticos para la vida cotidiana y datos curiosos, refiere que para el invierno 2023-2024, la mayoría de los Estados Unidos y Canadá experimentarán nieve en niveles cercanos o superiores a lo normal.

En sus predicciones, establecen que regiones como New England y las Montañas Blancas de New Hampshire tendrán una alta probabilidad de disfrutar de una Navidad blanca. Mientras que la costa del Atlántico medio y el sureste no deberían esperar nevadas.

La pregunta que muchos se hacen es si va a nevar en Navidad en Estados Unidos Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Dónde podría nevar en Navidad?

Lugares como Minnesota, Dakota del Norte, y el norte de Michigan tienen prácticamente garantizado un manto de nieve en Navidad, con más de 97% de probabilidades, según los datos históricos de la NOAA. Los estados de Montana e Idaho también presentan buenas probabilidades de una Navidad blanca.

En cambio, áreas metropolitanas como Boston solo cuentan con un 20% de probabilidades y, de igual manera, en Washington D.C. se reporta tan solo un 6%, al igual que importantes ciudades como Nueva York y Baltimore, donde todo apunta a que se vivirá un diciembre más cálido que los años previos.

Si se buscan las mejores posibilidades de tener una Navidad nevada, la historia meteorológica del Centro Nacional de Datos Climáticos sugiere que las zonas altas de los estados del norte, las montañas Allegheny de Pensilvania y Virginia Occidental serían el mejor destino a considerar. “Prácticamente en cualquier lugar de Idaho. Y, por supuesto, las Rocosas o las montañas de Sierra Nevada”, refirió la NOAA para USA Today.