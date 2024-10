Cuándo y en qué casos es obligatorio encender la calefacción en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, la calefacción se vuelve esencial con la llegada del otoño y el descenso gradual de las temperaturas. A medida que los días se acortan y el clima se enfría, los residentes del estado deben prepararse para mantener sus hogares cálidos y confortables. El periodo clave para el uso de calefacción en Nueva Jersey inicia cerca de Halloween, cuando las noches son más frías y el ambiente refleja el cambio de estación.

Las reglas en Nueva Jersey son claras: los propietarios de propiedades alquiladas deben proveer calefacción desde el 1 de octubre hasta el 1 de mayo. Durante este tiempo, es obligatorio mantener una temperatura mínima de 68 grados Fahrenheit (20 °C) durante el día y no menos de 65 grados (18,3 °C) durante la noche, según North Jersey.

Los propietarios deben garantizar calefacción (Foto: Archivo) Unsplash

El incumplimiento de estas normativas puede traer sanciones significativas. Los propietarios que no cumplan con las obligaciones establecidas pueden enfrentar multas costosas de hasta US$1.000 diarios. Estas medidas están diseñadas para garantizar que los inquilinos vivan en condiciones seguras y habitables durante los meses más fríos del año, que es un derecho a cumplir por los dueños.

¿Qué hacer en caso de problemas con la calefacción?

En muchos edificios, algunos propietarios ofrecen sistemas de calefacción independientes para cada unidad, pero frecuentemente los inquilinos dependen de sistemas centralizados que son controlados por los administradores o los propietarios. Esto puede limitar la capacidad de los residentes para ajustar la calefacción según sus necesidades, ya que dependen de quienes tienen el control del sistema.

Los inquilinos que no cuentan con la calefacción correspondiente pueden iniciar un reclamo ante autoridades locales (Foto: Archivo) Shutterstock

Si un inquilino se enfrenta a problemas con la calefacción, como la falta de un suministro adecuado o temperaturas que no cumplan con las normativas detalladas, es recomendable que primero se intente resolver directamente al propietario o administrador del edificio. Si esta primera opción no tiene el éxito esperado, los residentes tienen derecho a buscar asistencia a través de las autoridades locales, que se pondrán a disposición en pos de resolver el inconveniente.

Cómo es el clima en Nueva Jersey

El clima de New Jersey se caracteriza por temperaturas mensuales promedio que durante el día varían entre un máximo de 31°C y un mínimo de 6°C. La temperatura promedio anual es de aproximadamente 19°C. Durante la noche, las temperaturas en los meses fríos promedian alrededor de -5°C y en los meses más cálidos alrededor de 20°C. La temperatura más alta en New Jersey en los últimos 10 años fue 42°C en mayo de 2021. La temperatura más baja medida durante el día fue -10°C en enero de 2018. En promedio, New Jersey recibe 1267 mm de precipitación anualmente. De esta precipitación, aproximadamente 32 cm es nieve. En comparación, Ciudad de México recibe 748 mm de precipitación por año.

LA NACION