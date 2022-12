¿Cuánto costará el trámite de la visa de EE.UU. para 2023?

escuchar

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció recientemente que aumentarán las tarifas por el trámite de la visa de su país. No todas las categorías registrarán este incremento, pero sí la mayoría. La finalidad de las autoridades es cubrir de mejor manera los procesos y los servicios consulares. Aquí el listado de las visas que costarán más a partir de 2023.

El anuncio se dio a través del Registro Federal, en donde las clasificaciones de visados para no migrantes son las que predominan. De esta forma, las personas que desean vivir o visitar el país norteamericano de manera temporal ahora tendrán que pagar más para iniciar el trámite.

También es importante recalcar que la cifra estipulada debe pagarse desde el inicio del proceso migratorio, de lo contrario, este no procederá. Además, el dinero no es reembolsable aún si a la persona no se le aprobó el documento o si, por cualquier motivo, perdió su cita para la entrevista.

Algunos tipos de visas de EE.UU. costarán más a partir del 2023 Infodigna

¿Cuánto costará tramitar la visa en 2023?

De acuerdo con la información del documento oficial antes citado, estos son los nuevos costos que tendrá cada tipo de visa:

Visa B-1/B-2, para menores de 15 años - US$15.

- US$15. Visa de turista o negocios B1/B2 - US$245.

- US$245. Visas de empleo , de categoría H, L, O, P, Q, R y E - US$310.

- US$310. Visas de estudiante F, M, J - US$245.

- US$245. Visa H-2, otorgada a trabajadores temporales - US$190.

- US$190. Tarjetas de Cruce Fronterizo (BCC) para mayores de 15 años - US$245.

- US$245. Visa E-1/E-2, para comerciantes e inversionistas - US$205.

- US$205. Visa K-1 para los prometidos de ciudadanos estadounidenses - US$265.

Requisitos para tramitar la visa de EE.UU.

Lo primero que se debe hacer para iniciar el procedimiento de obtención de este documento es seleccionar la categoría indicada. Una vez que el extranjero sabe para qué tipo de visado es elegible, tendrá que presentar todos los requerimientos ante las autoridades migratorias de EE.UU.

Cada clasificación tiene sus propias características y determinaciones. Por lo tanto, si existe alguna duda de qué se requiere, es recomendable visitar la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. La más común es la de turista y para conseguirla se debe hacer lo siguiente:

Presentar el formulario DS-160 . La recomendación es que el propio solicitante lo rellene, sin la ayuda de nadie. La finalidad es evitar que se tergiverse cualquier dato.

La recomendación es que el propio solicitante lo rellene, sin la ayuda de nadie. La finalidad es evitar que se tergiverse cualquier dato. Programar una entrevista con la Embajada o el consulado del país en el que el extranjero vive.

Los extranjeros deben cumplir con todos los requerimientos para obtener la visa de EE.UU. David Franklin - Unsplash

¿Qué tipos de visa hay en EE.UU?

La Ley de Inmigración y Nacionalidad determinó tres grandes grupos de visados. La página web del gobierno estadounidense tiene disponible toda la información necesaria para que sus futuros visitantes sepan, paso a paso, cómo es el proceso. Son los siguientes:

Visas para visitantes por viaje de placer o negocios : Quienes deseen realizar actividades turísticas o tengan negocios que atender en el país norteamericano.

: Quienes deseen realizar actividades turísticas o tengan negocios que atender en el país norteamericano. Visas para estudiantes: Se otorgan a los participantes de ciertos programas de intercambio educativo y cultural. O bien, a las personas que deseen ingresar a una institución de su elección.

Se otorgan a los participantes de ciertos programas de intercambio educativo y cultural. O bien, a las personas que deseen ingresar a una institución de su elección. Visas para trabajadores temporales: Son para solicitantes con ciertas habilidades que los empleadores no puedan encontrar en un ciudadano estadounidense. Para esta, es necesario que el empleador presente la petición final al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés) para que se pueda recibir un permiso de trabajo.

LA NACION