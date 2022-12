Es norteamericana, se casó con un mexicano y generó controversia al explicar la diferencia entre las “gringas” y las latinas

escuchar

Jenna Lopez es estadounidense y se casó con un hombre originario de México. La diversidad de culturas y tradiciones nunca fue un problema en su relación.

Constantemente viaja al país azteca para convivir con la familia de su pareja y se encuentra con situaciones que en su nación no son muy comunes. Gracias a todas esas anécdotas, pudo encontrar una gran diferencia que hay entre las personas “gringas” y las latinoamericanas.

En uno de los últimos videos que compartió en su cuenta de TikTok, denominada justamente @gringawife evidenció que las costumbres de cada territorio son diferentes. En esta ocasión, destacó algo relacionado con la vestimenta. Resulta que en redes sociales vio una frase con la que concordó totalmente: “Estados Unidos, país donde no te critican ni se fijan cómo andas en las tiendas. El latino sí te critica y se fija hasta en lo que comes, y se cree más que un gringo”, decía el texto.

La creadora de contenido dijo en su clip que eso era algo muy cierto, pero que no necesariamente debía ser considerado negativo. “En Estados Unidos somos menos celosas [de cómo visten las demás], pero porque todos andamos así: en pijama y con las greñas así”, dijo mientras apuntaba su cabello despeinado.

Estas son las diferencias entre los estadounidenses y los latinos, según una tiktoker

Para la influencer llevar un look desaliñado es parte de la vida cotidiana, diferente a lo que sucede en el país de su esposo: “A lo mejor hay algunas un poco arregladas, pero con labial y tacones jamás... Pero en México es otra cosa. Voy a la tienda del rancho y mi cuñada me dice: ‘espérame, tengo que ponerme labial’ y yo le respondo: ‘¿Labial? ¿Para quién? Si el dueño de la tienda tiene 50 años, qué se va a andar fijando en el labial, si vamos por pan’”, dijo.

En ese sentido, catalogó como más agradable la vida de pareja en suelo estadounidense: “Si le dices ‘amor, ¿me puedes recoger algo de la tienda?’ pues no se va a topar con una guapa, porque aquí las guapas no sé dónde se esconden”. Por supuesto que todo lo dijo en un tono de broma, pero justamente por eso fue que se convirtió en viral.

Las latinas reaccionaron a la opinión de la tiktoker

El video de Jenna ya acumula más de 2,2 millones de reproducciones, por lo que los comentarios no se hicieron esperar. En la sección de opiniones estuvieron presentes algunas usuarias latinas, que dieron su propio veredicto sobre las afirmaciones de la tiktoker.

Vivir en Estados Unidos es una experiencia diferente para todos UNSPLASH

Algunas consideraron que a las “gringas” no les hacía falta arreglarse: “Es que ustedes con sus ojos verdes y su cabello rubio ya son guapas, y uno tiene que echarle más ganas”.

Sin embargo, muchas más dejaron en claro que salir de casa con un look arreglado era una decisión personal: “Nos arreglamos porque nos sentimos bien, no para gustarle al panadero o el de la tienda”; “A mí me acostumbraron que uno sale bien arreglado para no dar lástima. Nos arreglamos para nosotras”, fueron algunas de esas opiniones.

