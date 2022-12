Fue a sacar la visa para EE.UU. con sus hijos, pero se la negaron tras contar un detalle de su hermana: “Gasto inútil”

escuchar

Bere Hernández, una mexicana que quería llevar a sus hijos a Estados Unidos para ir a Disneylandia y visitar a su hermana, quedó indignada cuando, después de hacer el trámite dos veces, le negaron la visa. Tras tomar como inspiración el caso de una joven colombiana que también fue rechazada, decidió contar su historia: “A mí me pasó lo mismo”, dijo.

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok @andybhg04, Bere contó que desde 2020 había solicitado la visa, pero “por el tema de la pandemia se retrasó”. Sin embargo, luego de la espera, al fin llegó el tiempo de la cita y tuvo que viajar desde Guanajuato hasta el consulado de Ciudad de México. Ahí recibió un anuncio que la desconcertó: “Y donde te toman las huellas y todo, resulta que me dicen: ‘Oye, todavía no hay visas para la primera vez. La tienes que volver a tramitar’”.

Enojada, la expolicía criticó al servicio y compartió su frustración con sus seguidores: “Tuve que reprogramarla. Fue un gasto inútil”, sentenció. Este 2022 decidió tomarlo como una nueva oportunidad, por eso volvió a visitar el consulado para continuar el trámite de datos biométricos: “Tuve que hacer doble viaje, doble gasto, y por tres, porque era yo y mis dos niños”, agregó.

El cónsul ni siquiera los miró

A pesar de todos los obstáculos que atravesó durante los últimos meses, Hernández se preparó con los documentos y de nuevo llenó el formulario DS-160, en el que especificó los motivos de sus viajes. Además, reunió los documentos que evidenciaban que estaba pensionada por incapacidad, por lo que no puede trabajar en México ni en cualquier otro país: “Ni siquiera iba a pedir la visa para irme a trabajar”, aclaró. Para que no quedaran dudas, compartió que su hermana trabajaba legalmente en EE.UU. Todos estos factores pensó que serían suficientes para que le aprobaran el documento estadounidense.

Segura de sí misma, llegó con el cónsul, entregó los tres pasaportes y, tras un breve cuestionario de la autoridad, terminaron por rechazarla: “No nos vio. No nos preguntó nada: ‘No, tu visa está denegada. Por ahora no puedes acudir a Estados Unidos’”, recordó Bere durante la grabación.

Por qué le negaron la visa, según los usuarios

Algunos de los seguidores de TikTok se pronunciaron en la caja de comentarios para contar sus experiencias y para sugerir que le habían rechazado la visa debido a que “nada la amarraba a su país”, porque no tenía un empleo por su incapacidad. Rápidamente, la mexicana le contestó: “Pues mínimo podría haber demostrado varias cosas, pero no me pidió nada ni preguntó nada de lo que hacía en la vida”.

Otra usuaria compartió que quizás el cónsul vio probabilidad de que Bere “iba a pedir ayuda médica” en EE.UU. La creadora de contenido también refutó esta hipótesis. “Solo me preguntó de mi hermana”, escribió.

Finalmente, hubo quienes le afirmaron que las autoridades pudieron haber creído que su hermana, que tenía un tipo de visa especial para trabajar en el extranjero, la recibiría en su casa y esta fue razón suficiente para no autorizarla: “Era obvio que te la rechazarían”; “Esto te pasa por hablar de tu hermana”, le escribieron.

