En un nuevo estudio se reveló que Texas es de los estados en los que no se requiere tanto dinero para vivir cómodamente. Los expertos de la empresa Go Banking Rates analizaron diferente información y métricas federales para determinar cuál es el sueldo que una persona soltera debería tener en cada estado de EE.UU. para una vida tranquila. Se encontró que los texanos necesitan US$50.497, mucho menos que en Nueva York o California, donde la cifra es mayor hasta por US$30.000.

Los analistas evaluaron los datos de la Encuesta de Gasto del Consumidor de 2021 para un solo individuo, que son los últimos disponibles de la Oficina de Estadísticas Laborales. Para complementar sus resultados, calcularon cuál es el costo anual de las necesidades básicas de una persona, en solitario. Luego, estimaron a cuánto ascendería el sueldo ideal en cada estado.

Cabe destacar que el análisis corresponde a un solo residente, por lo que el total aumentaría si se calcula para una familia. Por otro lado, al establecer la cantidad también se tomó en cuenta que para tener una vida cómoda, el dinero no solo se destina a cubrir los servicios básicos, sino también para ahorrar y tener ciertos lujos, según los investigadores.

Texas tiene un costo de vida bajo, de acuerdo con el análisis

Los 10 estados más caros resultan ser, además, los que tienen los costos de vivienda más altos:

Hawái - US$112.411

Massachusetts - US$87.909

California - US$80.013

Nueva York - US$73.226

Alaska - US$71.570

US$71.570 Maryland - US$67.915

Vermont - US$65.923

Oregon - US$65.763

Washington - US$65.640

New Jersey - US$64.463

Texas tiene las ciudades más baratas de EE.UU. para vivir

El portal Niche seleccionó las ciudades más baratas para vivir, por medio de su investigación Best Places to Live in America 2023 y encontró que hay dos de Texas en el top cinco. Para obtener las conclusiones, analizó una amplia variedad de datos, que van desde el Censo Nacional, hasta cómo se encuentra el mercado inmobiliario y qué tan buenas son las escuelas públicas en todos los sitios.

El puesto número uno del ranking lo obtuvo Brownsville, una urbe localizada en el condado de Cameron. Lo que más le agrada a la gente que vive ahí es la sensación suburbana austera. Dentro de sus características están los parques, un ambiente familiar y escuelas públicas con niveles por encima del promedio.

Texas, uno de los estados más baratos de EE.UU. Unsplash

Los costos de este lugar están por debajo de la media nacional: un alquiler cuesta alrededor de US$794, mientras que el promedio es de US$1163. En cuanto al mercado inmobiliario, en todo EE.UU. se puede comprar una casa por unos US$$244.900, pero en Brownsville se necesita menos de la mitad: US$$95.700.

En el tercer lugar estuvo Wichita Falls, con 102.563 habitantes. Tiene casi las mismas peculiaridades que la anterior: un entorno cálido y familiar, con instituciones educativas de buena calidad. Ahí la única diferencia es que también es una ciudad elegida por los jóvenes profesionales. En cuanto a sus precios, un alquiler está en los US$869 y una propiedad entre los US$109 mil. Es un poco más caro que en Brownsville, pero más barato que en el resto de EE.UU.

