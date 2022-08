Daba consejos para turistas en Nueva York pero los usuarios la cruzaron fuerte por un dato: “Las estadísticas no mienten”

Ir a Nueva York en invierno es el sueño de muchas personas, dado que las imágenes de cómo lucen las atracciones bajo la nieve circulan por todo Internet y suelen ser muy buscadas por muchos viajeros.

Sin embargo, una viajera y tiktoker decidió mostrar la realidad de cómo es estar en esa ciudad de Estados Unidos con bajas temperaturas y dio algunos consejos para los turistas que deseen hacer lo mismo. Sus tips no fueron del agrado de los usuarios e incluso hubo quienes la desmintieron.

“Les voy a contar la realidad de ir a Nueva York en invierno sin romantizar y mostrándolo tal cual se ve”, fue lo que dijo la joven creadora de la cuenta @sunnytravelling. Allí mostró que visitar la ciudad que nunca duerme mientras cae nieve es una decisión valiente, ya que la mayoría del tiempo hay tormentas y el frío alcanza temperaturas mínimas de escándalo.

Su recomendación fue averiguar el clima que habrá en cada una de las atracciones que se visitarán, para evitar que la neblina entorpezca la experiencia. No obstante, el comentario que más desató críticas, fue cuando mencionó los detalles sobre su estadía: “Y si algún día llega a estar soleado, probablemente (el clima) ronde entre los -25 grados”.

Así es viajar a Nueva York en invierno, según una tiktoker

La realidad del clima en Nueva York, según los usuarios

Después de que la turista asegurara que una temperatura agradable eran los -25 grados, algunos usuarios le reclamaron e intentaron desmentirla. Hubo quienes alegaron que habían visitado Nueva York para las mismas fechas y que la temperatura no era como la describió.

“Dudo mucho que llegue a -21, creo que no llega ni a -10. Ni que fuera Canadá”, sentenció una tiktokera, a lo que la joven le respondió: “Yo les comparto la temperatura que hizo cada vez que fui. Avísame qué temperatura hay en invierno cuando vayas”.

Las opiniones de reproche siguieron: “Las estadísticas no mienten y tampoco el historial de temperatura registradas. Y si fuera así, no estuvieras tan relajada en esas temperaturas”, “Yo fui en febrero y el clima estuvo bastante aceptable. No hacía tanto frío, apenas llegaba a los 0 grados (Celsius), pero menos que eso jamás”.

Sin querer, esta última respuesta brindó la clave de lo que habría sido una confusión, ya que la usuaria podría haber utilizado grados Fahrenheit, que son los que se usan en Estados Unidos y no en grados Celsius, la medición que se utiliza en Latinoamérica.

La tiktoker dijo que Nueva York siempre se ve así en invierno @sunnytravelling/TikTok

De esta manera, si la temperatura de -25 grados hubiese sido hecha en Fahrenheit, el equivalente en Celsius serían -13, que podría entrar dentro de los parámetros de lo posible, según un usuario que también dejó su opinión: “Debe ser cambio de escala. Yo cuando fui lo menos fue -12 Celsius”, mencionó.

Su posteo sirvió para que otros viajeros dieran también algunos consejos, como acudir preferentemente en primavera u otoño, además de llevar botas especiales para la nieve para evitar cualquier accidente.

Según el portal Nueva York by CIVITATIS, las temperaturas mínimas en la temporada de invierno rondan entre los -5° centígrados y las máximas alcanzan los 2°.