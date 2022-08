“¿Un lobo de Game of Thrones?”: salió a pasear a su mascota y dejó atónitos a todos

Las redes sociales están llenas de historias inéditas y sucesos que a veces son difíciles de creer. Hace algunos días, una mujer se volvió viral luego de que la filmaron inesperadamente mientras paseaba por la calle con un perro gigante. Sin embargo, lo que causó conmoción fue que el animal era enorme y los usuarios de las redes sociales debatieron sobre cuál era su especie: ¿un lobo, una hiena o una de las criaturas de la serie Game of Thrones?

Todo fue a causa del clip publicado en la cuenta de Tiktok @lauracalvillo09, donde una mujer expuso el video con la siguiente descripción: “¿Qué tipo de perro es este? No puede ser un lobo”. De inmediato las imágenes recorrieron diferentes plataformas en la espera de adivinar la identidad de “la bestia”, como muchos la llamaron.

La mujer fue vista junto a su mascota en el condado de Hardee, Florida, mientras tranquilamente le daba un paseo por el jardín. Por supuesto que el perro gigante llevaba correa, pero los transeúntes que la vieron se quedaron atónitos al ver que su altura llegaba hasta la cintura de su dueña.

Captan a una mujer con un lobo parecido a los de Game of Thrones

La reacción de los tiktokeros tampoco tardaron en llegar. “De ninguna manera esa dama podría controlar a ese lobo si intentara perseguir a alguien”, “Lo único que sé es que no me acercaré a ella”, “Hay un 0% de posibilidades de que ella pueda controlar eso si decide ir tras alguien”, fueron los comentarios de las personas que consideraron que el tamaño del animal era desproporcionado con el de su dueña.

En el fondo de la grabación se escucha a un niño mostrar su asombro por el tamaño del supuesto can, mientras su madre le pregunta sobre si le parece que se trata de un lobo o un perro. El menor no entra en debate y le dice “un perro”. Sin embargo, su mamá le responde que en realidad podría ser una “bestia”. Al parecer, la comunidad virtual pensó lo mismo, ya que no se detuvo en sus intentos de descubrir la naturaleza del animal.

Algunas personas consideraron que era un perro mutante, otros dijeron que era un Wolfhound irlandés o un Deerhound escocés, porque ambos suelen alcanzar una altura de hasta 88 centímetros. Otros tiktokeros aseguraron que se trataba de una hiena. Las suposiciones no faltaron: “Esa es la hiena de Haley Quinn”, “Es su esposo en forma de hombre lobo”, escribieron algunos en broma. Otro se animó a mencionar la popular serie Game of Thrones, que cuenta con criaturas de este tipo.

Así lucía la mujer con su estilo de lobo gigante @lauracalvillo09/TIkTok

Y, por supuesto, hubo otras personas que se tomaron con humor la situación catalogaron el clip como una escena de las películas de Crepúsculo, cuya trama habla de los vampiros y los hombres lobo. Esta saga de filmes fue muy popular por los efectos que se utilizaron para darle vida a las criaturas protagonistas. Algunos hasta se atrevieron a hacer chistes al respecto. “Es Jacob”, “La mujer es Bella comprobando la ubicación de las bestias”, “Si Bella hubiera terminado con Jacob, habrían sido ellos en el futuro”, dejaron entre las reacciones.