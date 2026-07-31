De Miñaur cae en cuartos y queda sin opciones de defender el título del ATP de Washington

El australiano Alex De Miñaur, campeón defensor, cayó este viernes en cuartos de final del torneo ATP 500 de Washington ante el estadounidense Brandon Nakashima.

El número seis del mundo no encontró la manera de remontar en el tie-break del primer set y sufrió un quiebre en su último juego de servicio de la segunda manga.

De Miñaur encajó un revés definitivo de 7-6 (7/5) y 6-4 en una hora y 54 minutos de partido sobre la pista dura de la capital estadounidense.

"Jugué a un alto nivel. Solo tuve dos juegos bastante malos con mi servicio. Es un poco frustrante, pero se aprende con la experiencia", dijo el cabeza de serie australiano.

Nakashima (33°) se enfrentará el sábado en semifinales al ganador del duelo de este viernes entre los estadounidenses Taylor Fritz (10°) y Alex Michelsen (40°).

Los otros participantes en la ronda de los cuatro mejores se definen también este viernes con los partidos entre el joven español Rafael Jódar y el italiano Lorenzo Musetti y entre el chileno Alejandro Tabilo y el estadounidense Ben Shelton.

- Pegula, en una nueva semi -

En la competición femenina, de categoría WTA 500, la estadounidense Jessica Pegula eliminó a la rusa Anna Kalinskaya por 6-3 y 7-5 para alcanzar su sexta semifinal del año.

"Desde principios de año estoy encontrando más confianza en los partidos, golpeando a diferentes zonas", dijo la número tres del mundo. "Hoy me estuve concentrando mucho en eso".

Pegula, que ganó su primer título WTA en Washington en 2019, se enfrentará el sábado a la ganadora del partido de este viernes entre las rusas Diana Shnaider y Liudmila Samsonova.

La japonesa Naomi Osaka, tercera cabeza de serie y ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, se sobrepuso en tanto para vencer a la italiana Elisabetta Cocciaretto por 4-6, 6-4 y 6-3 tras dos horas y 11 minutos.

La número 13 del mundo luchará por el pase a la final del domingo contra la ganadora del partido entre la ucraniana Elina Svitolina, segunda cabeza de serie, y la filipina Alexandra Eala.

-- Resultados del viernes en el torneo de Washington

- Hombres (ATP 500)

Cuartos de final

Brandon Nakashima (USA) derrotó a Alex De Miñaur (AUS/N.1) 7-6 (7/5), 6-4

- Mujeres (WTA 500)

Cuartos de final

Jessica Pegula (USA/N.1) derrotó a Anna Kalinskaya (RUS/N.5) 6-3, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.3) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 4-6, 6-4, 6-3