De una cita con tacos a un negocio exitoso: la pareja que no deja de abrir sucursales de comida mexicana en Tampa

Nicole y Christopher Rodríguez son una joven pareja de Tampa, propietaria de Los Chapos Tacos. Cuando iniciaron su negocio en 2020, buscaban llevar unos dólares más al hogar, ya que la tienda de conveniencia y el lavadero que tenían en Ybor City no les estaban dejando suficientes ganancias. Un viejo autobús que tenían parado en la puerta de su tienda, reacondicionado como taquería al paso, fue el primer local para empezar la aventura.

“Cuando conocí a Nicole, una de las primeras cosas que ella cocinó para mí fue un taco. Entonces, cuando tuvimos la idea de abrir un restaurante, no lo dudamos: los tacos eran el plato perfecto”, le contó Christopher a Fox News en una entrevista. Desde aquel día, con mucho trabajo y pasión, la marca no ha parado de crecer. Actualmente, tienen 3 ubicaciones en la zona de Tampa, y muchas ganas de ir por más.

El logo del restó y el probable guiño al "Chapo" Guzmán (Los Chapos Tacos)

Los Chapos Tacos comenzó como un proyecto gastronómico para superar la crisis. Hoy, con tres locales en Tampa, se ha convertido en un referente de la auténtica comida mexicana en el área, con decenas de miles de fanáticos que disfrutan diariamente de sus platos frescos, que traen lo mejor de México a Florida.

¿El secreto detrás de este éxito?, compromiso y pasión, respeto por la calidad de los ingredientes y una búsqueda incesante y cotidiana por lograr sabores mexicanos auténticos. “Creo que lo que nos hace únicos y lo que nos separa de otros lugares es nuestra autenticidad, la calidad de nuestra comida y la frescura de nuestros ingredientes”, destacó Christopher con Fox.

En la carta de Los Chapos Tacos se puede encontrar una variedad de comidas mexicanas como antojitos, burritos, quesadillas, guacamole con papas fritas, nachos y tazones de burritos. Entre los recomendados, el guacamole de chicharrón, sin duda es una estrella, realizado con panceta de cerdo estofada a fuego lento, terminada a la parrilla con salsa barbacoa asiática, se sirve sobre guacamole macheado a mano con queso fresco, cilantro y papas fritas.

Conocer para mejorar

Hace unos meses los Rodríguez se embarcaron en un electrizante road trip por México para visitar las mejores taquerías del país, vivir en primera persona la experiencia y asimilar sus secretos. Como resultado, además de momentos imborrables que se pueden ver reflejados en sus redes, volvieron a Tampa con Jonathan Reyes, “es un increíble chef que se unió a nuestro equipo y va a estar implementando muchos nuevos platos auténticos mexicanos en nuestro menú”, detalló Christopher.

“Me apasiona mucho la comida. Me encanta comer, me encanta también cocinar”, le contó Reyes a Fox y explicó para él la mejor parte de cocinar es cuando se encuentra con la sonrisa en la cara sus clientes.

Originario de la ciudad de México, no duda en afirmar que para multiplicar sonrisas ha decidido sumarse al proyecto de Los Chapos en Tampa. A la hora de contar su secreto para un taco perfecto, Reyes detalla que la tortilla debe estar muy bien cocida y llevar la mejor salsa, “los mexicanos siempre buscamos algo picante”, enfatiza. Por supuesto, un taco perfecto debe “tener los mejores ingredientes” como relleno detalla.

“Un taco es como darte un abrazo con una tortilla. Esa es la cultura mexicana, tratar de abrazar a todos. Creo que cuando comes tacos en Los Chapos, no solo comes comida, comes una pieza de la cultura mexicana. Y creo que eso es lo que nos diferencia”, concluye Rodríguez.

LA NACION