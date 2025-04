Qué se sabe del arresto de William Levy en Florida

El actor William Levy, figura reconocida del entretenimiento latino en Estados Unidos, fue arrestado el lunes 14 de abril en el sur de Florida tras protagonizar un incidente que derivó en tres cargos: intoxicación pública, alteración del orden e intrusión en una propiedad ocupada. El hecho tuvo lugar en Weston, una localidad al oeste de Fort Lauderdale, y fue confirmado por autoridades del condado de Broward.

Esto se sabe sobre el reciente arresto del actor William Levy

Según información compartida por Telemundo Miami, el actor de origen cubano estadounidense fue aprehendido por oficiales de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO, por sus siglas en inglés) y trasladado a la cárcel principal del condado, ubicada en Fort Lauderdale. A la espera de comparecer ante un juez de fianzas, hasta el momento, Levy se encuentra bajo custodia.

La ficha policial del actor confirma que fue detenido el lunes 14 de abril Captura de pantalla Oficina del Sheriff de Broward

El arresto ocurrió en horas de la noche del lunes 14 de abril. Aunque no se han difundido todos los detalles oficiales del incidente y el actor no se ha referido públicamente al respecto, los registros del condado confirman que Levy fue detenido por conducta alterada bajo los efectos del alcohol en un lugar público y por haber ingresado sin autorización a una propiedad habitada.

En Florida, los delitos de intoxicación y alteración del orden son considerados faltas menores de segundo grado. Las sanciones pueden incluir multas, trabajo comunitario o, en algunos casos, tiempo en un centro de detención si se determina reincidencia o conducta riesgosa.

De acuerdo con Local 10, canal afiliado a ABC en el sur de Florida, William Levy permanecía a la mañana del martes en el centro de detención del condado. Durante la audiencia judicial, el juez asignado al caso fijó una fianza de US$500. También se le ordenó mantenerse alejado de la propiedad involucrada en el incidente, aunque no se dieron a conocer más detalles sobre esa ubicación ni sobre las personas afectadas.

Antecedentes y episodios anteriores de William Levy

El incidente reciente no es la primera vez en que el actor se ve involucrado en un problema ante la justicia. En marzo de 2024, tras su polémica separación con la actriz Elizabeth Gutiérrez, con quien mantuvo una relación de más de dos décadas y con quien tiene dos hijos, Christopher y Kailey, ya se encontraba en el foco mediático. Un video grabado por la cámara corporal de un agente policial registró una discusión en la residencia que ambos compartían en Southwest Ranches.

Ese episodio, difundido en exclusiva por el programa El Gordo y La Flaca, de Univisión, mostró a Gutiérrez mientras denunciaba la presencia de otra mujer en la vivienda familiar, además de acusar indirectamente a Levy de haber consumido alguna sustancia. Aunque no se presentaron cargos formales tras ese altercado, el caso generó una ola de especulaciones sobre el entorno familiar del actor y su vida personal.

Hasta el momento, William Levy permanece detenido en el condado de Broward Foto Oficina del Sheriff de Broward

Carrera artística de William Levy

William Levy, de 44 años, ha desarrollado una carrera internacional como actor y modelo. Su salto a la fama llegó a través de su participación en telenovelas producidas por Televisa, como Cuidado con el ángel y Sortilegio. Posteriormente, su carrera se expandió hacia el mercado estadounidense, en el cual participó en programas como Dancing with the Stars en 2012 y en películas como Addicted, Girls Trip y Resident Evil: The Final Chapter, entre otras.

También ha trabajado como productor y empresario, por lo que consolidó una imagen pública muy presente en la comunidad hispana en Estados Unidos. No obstante, los recientes episodios han afectado su perfil mediático y lo han dejado en el centro de las críticas.

