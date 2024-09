Declaraciones de Biden en la ONU sobre Oriente Medio "no son alentadoras", dice ministro libanés

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Oriente Medio este martes en la ONU "no son alentadoras", consideró el ministro libanés de Exteriores, Abdallah Bou Habib.

"No fueron contundentes, no son alentadoras y no resuelven el problema libanés", declaró el funcionario al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un acto organizado por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

"Todavía tenemos esperanzas. Estados Unidos es el único país que realmente puede marcar la diferencia en Oriente Medio y en relación con Líbano", matizó.

Biden, en su discurso ante la Asamblea General, advirtió más temprano contra una "guerra a gran escala" en Oriente Medio e instó a encontrar soluciones diplomáticas tanto en Líbano como en el conflicto en Gaza entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás.

Un alto funcionario estadounidense dijo el lunes que Estados Unidos ofrecerá "ideas concretas" para proporcionar una "rampa de salida" en la región, después de que Israel intensificara sus ataques contra el Hezbolá libanés, respaldado por Irán, después de meses de escaramuzas en la frontera.

Bou Habib afirmó que el número de libaneses desplazados por los combates se ha disparado desde los cerca de 110.000 que había antes de los ataques israelíes de los últimos días.

"Ahora probablemente se acerquen al medio millón", afirmó.

Tras señalar que Israel también ha registrado desplazamientos en las zonas del norte del país, dijo: "¿Todo para qué?".

"Es una situación muy difícil -una situación muy cara y costosa- en un momento en que el país sigue siendo débil económicamente", dijo.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido cambiar el "equilibrio de fuerzas" en la frontera norte, casi un año después de que Hamás, también considerado un grupo proiraní, perpetrara el atentado más mortífero de la historia dentro de Israel.

Bou Habib se mostró convencido de que Irán no desea el conflicto: "No creo que quieran participar en una guerra", zanjó.

ast-Dt/eml/arm/mel

LA NACION