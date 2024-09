Declaraciones de Biden en la ONU sobre Oriente Medio "no son alentadoras" (ministro libanés)

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre Oriente Medio en la ONU de este martes "no son alentadoras", consideró el ministro libanés de Exteriores, Abdallah Bou Habib.

"No fueron contundentes, no son alentadoras y no resuelven el problema libanés", declaró el funcionario al margen de la Asamblea General de la ONU, en un acto organizado por el Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Casi un año después del estallido de la guerra en Gaza, el conflicto amenaza con propagarse a la región con una escalada en los ataques entre Israel y Hezbolá libanés.

