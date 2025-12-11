Déficit comercial de EE. UU. se reduce en septiembre a su nivel más bajo desde 2020

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo de forma inesperada en septiembre hasta su nivel más bajo desde 2020 gracias a un aumento más pronunciado de las exportaciones que de las importaciones, según los datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

Las exportaciones aumentaron un 3,0% hasta US$289.300 millones, mientras que las importaciones repuntaron apenas 0,6% al entrar en vigor los nuevos aranceles del presidente Donald Trump.

El déficit comercial cayó un 10,9% en septiembre, hasta US$52.800 millones, el nivel más bajo desde mediados de 2020, durante la pandemia de covid-19.

Las cifras comerciales son las más recientes de una serie de informes económicos del gobierno pospuestos debido a un cierre gubernamental récord entre octubre y mediados de noviembre por falta de acuerdo político sobre el presupuesto nacional.

El "shutdown" federal hizo que funcionarios y empresas tomaran decisiones de política y de negocios sin indicadores clave sobre la mayor economía del mundo.

Los aumentos de tarifas aduaneras impuestos por Trump a decenas de socios comerciales de Estados Unidos también afectaron las importaciones del país en agosto.

Los flujos comerciales se han visto fuertemente condicionados este año por los cambios rápidos en los aranceles, ya que los importadores se apresuraron a acumular inventario antes de las subidas previstas en los gravámenes.

Encuestas a economistas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal esperaban que el déficit comercial fuera de US$62.000 millones.

