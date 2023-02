Deja Miami después de 24 años porque “se cansó” y vuelve a la Argentina: “Muchos dirán que estoy mal de la cabeza”

escuchar

Muchos sueñan con viajar a Estados Unidos y construir una nueva vida de cero. De hecho, miles llegan al territorio en búsqueda de oportunidades que sus naciones de origen no les ofrecen. La historia de Lucas Gago es diferente. Luego de más de dos décadas en suelo norteamericano y con ciudadanía en mano, este argentino de nacimiento decidió regresar a su país, apostar por ello y emprender un nuevo camino.

Lucas nació en Villa Bosch, Buenos Aires, hace 32 años. En 1999, viajó a Miami por turismo junto a sus padres y su hermano mayor, pero cambiaron de planes y decidieron establecerse en Estados Unidos, por lo que él fue criado allá, pero en el seno de una familia de costumbres rioplatenses.

Lucas Gago vivió 24 años en Miami, pero eligió regresar a la Argentina

Parte de su infancia y su adolescencia transcurrieron en Estados Unidos. Conforme creció, se le presentó la oportunidad de hacer periodismo deportivo, y Lucas no lo dudó. Llegó a trabajar para Univision y también hizo algunos capítulos de Club Miami para la señal TyC Sports.

En diálogo con LA NACION, Gago manifestó que aunque viajó por todo el país, para él Miami era su casa. “Siempre viví acá. Mis viejos eligieron la ciudad en 1999, porque había muchos compatriotas, pero no tantos como ahora. Actualmente, está lleno de argentinos, pero ya existía lo que era ‘la pequeña Buenos Aires’ en Miami Beach. Es un lugar de encuentro para todos los argentinos”, dijo.

Una imagen de Lucas Gago en la Argentina, cuando tenía 7 años Cortesía/Lucas Gago

En 2012 y por razones migratorias, los padres de Lucas regresaron a la Argentina. Años más tarde, él obtuvo su residencia americana y en 2018 viajó en dos oportunidades, pero la frecuencia aumentó con el paso del tiempo y en 2020, luego de la apertura de fronteras tras la pandemia por Covid-19, volvió tres veces.

El plan de Gago implica establecerse en la Argentina, comprar una vivienda y formar una familia: “La idea es ganar en dólares, pero vivir en pesos”, explicó, y a largo plazo espera poder invertir en un negocio en su país.

Recientemente, Lucas se hizo viral en TikTok luego de publicar un video donde compartió su decisión de abandonar Estados Unidos. “Después de vivir 24 años en Miami, he decidido oficialmente mudarme a la Argentina”, comenzó y luego explicó las tres razones que lo llevaron a cambiar de rumbo. “Mucha gente pensará que estoy mal de la cabeza”, advirtió.

Una de las primeras fotos de Lucas Gago junto a su familia en Miami, Estados Unidos Cortesía/Lucas Gago

“Estoy cansado de vivir en Miami por ser la capital del vicio”, expresó. En su opinión, se trata de una ciudad muy materialista y consumista. “Si no vivís a alta velocidad y no tenés un Lamborghini, no sos nadie”, agregó. Asimismo, manifestó que el trato entre las personas era muy distante. “Me quedo con el argentino, me quedo con Sudamérica, donde al menos todo el mundo se saluda y se preocupa por el otro”.

En ese sentido, dijo que en Estados Unidos, la sensación de “comunidad” no existía, pero advirtió que no se refería al país de forma despectiva. Por el contrario, manifestó que amaba Miami y, aunque hacía poco se había convertido en ciudadano americano, “se sentía mucho más argentino”.

La familia de Lucas Gago de visita en Miami Cortesía/Lucas Gago

En segundo lugar, el joven habló en términos económicos. “En este lugar que alquilé y donde vivo, pago 1800 dólares mensuales por un cuarto, cuando tranquilamente puedo tener algo mucho más grande en la Argentina por US$1500 y hasta por US$1000″, expresó en el clip, que ya roza el millón de reproducciones.

Más adelante, se refirió al nivel de ingresos: “En Estados Unidos, una persona que gana entre 3000 y 5000 dólares no está en lo más alto de la cadena, mientras que en la Argentina, entre el 3% y 5% de la población percibe eso”.

Empezar de cero, nuevamente

Lucas explicó que su decisión de vivir en el sur del continente era viable, en parte, porque además de ser periodista, trabajaba remoto desde hace cinco años para una agencia de venta de software y patentes, un empleo que podrá mantener una vez que se establezca en la Argentina. En el clip, el joven añadió que hace poco se convirtió en ciudadano americano, lo que le daba la posibilidad de entrar y salir de ese país cuando quisiera y hacer negocios allá.

“La razón número tres es la más loca. Capaz ustedes piensen que es demente, pero Sudamérica va a ser potencia mundial”, expresó con suma seguridad y para fundamentar su opinión manifestó que “la caída del dólar y el derrumbe de Estados Unidos no iba a suceder de la noche a la mañana, pero arrancaría en 2023″.

Lucas Gago como prensa en el amistoso que la Argentina jugó contra Honduras, en septiembre de 2022, previo al Mundial de Fútbol en Qatar Cortesía/Lucas Gago

En diálogo con LA NACION, Gago profundizó sobre este último punto y sostuvo su teoría acerca del porvenir de Latinoamérica. “En el mundo de las criptomonedas, te enseñan que hay que ‘comprar cuando está bajo y vender cuando está alto’. Por la cantidad de recursos que hay en América Latina, se trata de una región que va a mejorar. Además, creo que Estados Unidos está demasiado inflado y se tiene que pinchar”, expresó.

Lucas Gago junto a su socio en la empresa de software en la que trabaja actualmente Cortesía/Lucas Gago

Si bien reflexionó sobre la crisis económica que atraviesa la Argentina, explicó que durante su visita al país, para el Mundial de Qatar 2022, conoció a australianos, canadienses y estadounidenses que actualmente tenían inversiones en propiedades y gastronomía y que eso se traducía en nuevas fuentes de trabajo.

“Prefiero empezar de cero en la Argentina, formar una familia y vivir tranquilo y tirando para adelante para que el país mejore”, dijo. “Para mí, va a ser potencia mundial de aquí a un par de años. Difícil de verlo en la actualidad, pero sucederá”, cerró.