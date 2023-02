La detuvieron en el aeropuerto de Fort Lauderdale tras preguntarle sobre su equipaje y su dinero y se asustó

escuchar

En Estados Unidos hay varios programas que promueven el intercambio cultural y el trabajo en ese país. Los estudiantes extranjeros que los solicitan viajan para vivir la experiencia, como en el caso de los Au pairs, por ejemplo. El trámite que hacen estos jóvenes consta de varias etapas, ingresan su solicitud, esperan, tramitan su visa pertinente y dejan su país por un período definido para unirse a la aventura. Este fue el caso de una joven ecuatoriana, quien apenas llegó a Florida, tuvo un incidente en migraciones. Su experiencia la compartió en su cuenta de TikTok.

La usuaria @meli.9814 vivió momentos de tensión cuando la detuvieron. Llegó a Fort Lauderdale, en Florida, para el programa Work & Travel. En ese momento, la acompañaban sus amigos, quienes estaban listos para su experiencia en Norteamérica.

Cada uno tenía sus documentos en la mano y tuvieron que separarse para responder las preguntas del agente. Sin embargo, el proceso no fue tan rápido como esperaban, sobre todo para la tiktoker que se encargó de contar la historia.

Una tiktoker narró cómo fue su detención en migraciones de EE.UU.

Mientras tanto, sus amigos eran liberados por los agentes, ella se enfrentaba a un panorama distinto y no podía hacer nada más que esperar. “Yo pasé con una chica que hablaba español y ella me habló en español. Me preguntó que a dónde voy por qué estoy viajando. Yo le dije que (estaba en el programa) Work & Travel, así que me preguntó si sabía dónde iba a trabajar y le dije que sí”, compartió la creadora de contenido sobre su situación.

Al parecer, las preguntas fueron varias, incluidas algunas sobre el contenido de su valija y la cantidad de dólares que llevaba consigo: “Me preguntó si llevo comida y yo le dije que sí. Luego me dijo que si traía dinero y cuánto, contesté sí. Me dice ‘bueno, vente para acá conmigo’”.

Enseguida, la agente la trasladó a un lugar en el que había más personas a las que les iban a revisar su equipaje. La tensión creció cuando la joven se dio cuenta de que iba a perder el vuelo. “Nuestra escala aquí en Fort Lauderdale era muy corta, entonces pensé que iba a perder mi vuelo. Salía a las 7.30 hs y eran las 7:30 hs y a mí apenas me estaban revisando la valija”.

Finalmente, la dejaron ir, ya que no tenía ningún contenido fuera de la ley. No obstante, hubo consecuencias porque sus amigos también perdieron su vuelo. “Todo bien, no tuve ningún problema. El problema era que ellos no sabían lo que a mí me estaba pasando. Ellos pudieron creer que a mí me deportaron... (sic) yo no podía ni siquiera usar mi celular”, cerró.

Cualquier persona que desee entrar a EE.UU. debe demostrar que no quiere quedarse a vivir allí (en caso de ser turista) o que no trae objetos prohibidos UNSPLASH

Experiencias compartidas

El relato de la originaria de Ecuador se volvió viral de inmediato, ya que no es la única que vivió ese tipo de situaciones. Algunas personas le contaron sus propias experiencias: “A mí me detuvieron y ni me dijeron nada, solo me llevaron al cuartito y al poco rato me devolvieron mi pasaporte”; “Eso es normal, créeme, por eso siempre hay que buscar que las escalas sean muy largas porque estas cosas pueden pasar”; “En Miami hasta te persiguen”, escribieron.

