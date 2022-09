Es argentina, fundó su marca de zapatos de lujo y conquistó el mercado estadounidense: “Vi una oportunidad”

Victoria Cirigliano siempre tuvo la meta muy clara: crear una marca que pudiera internacionalizar. Licenciada en Relaciones Públicas, orientó su carrera a los negocios e incluso se preparó en Marketing Business en Londres. “Inicialmente, no sabía hacia qué lado de la moda me inclinaría, pero sí sabía que esa sería mi industria”, explicó en diálogo con LA NACION. Hoy, instalada en Estados Unidos y con Vicson, una empresa propia en crecimiento, cuenta cómo se inició a través de las redes sociales.

Quien toma una fotografía del negocio actual de Cirigliano, no imagina que la persistencia, aprender todo desde cero y las ventas por Internet, junto a un público argentino que acompañó su entusiasmo, la llevaron hoy a vender calzado de lujo de estándar internacional a precios competitivos.

Parte de la colección de Vicson Victoria Cirigliano

“Pienso que las redes sociales democratizaron muchas cosas. Antes era necesario contar con una agencia de prensa y también un local en la calle, lo que implicaba mayores gastos, como un contrato de alquiler y un depósito en garantía”, explica, y añade que se dio cuenta de que si se valía de la tecnología y una inversión mínima, podría empezar su propio negocio. Y así lo hizo.

“Elegí zapatos porque pensé que sería fácil”, revela Victoria entre risas. “Cualquiera que trabaja en moda concuerda con que fabricar calzado es lo más complicado. Es por eso que no hay tantas marcas de zapatos”, cuenta.

Victoria Cirigliano encontró en Estados Unidos un mercado en el cual competir con Vicson, su marca de calzado Victoria Cirigliano

Con el rubro ya seleccionado, fue a las fábricas de zapatos y comenzó a tocar puertas. La idea era clara, aprender desde cero cómo conseguir el tan ansiado producto final. “Nunca dejé que un ‘no’ me detuviera. Yo creo en hacer y pienso que haciendo se aprende”, expresa con seguridad.

Victoria recuerda que dio sus primeros pasos hace diez años, cuando tenía 21, y no dejó que absolutamente nada la intimidara. En una industria sumamente dominada por hombres, hacerse respetar y que la tomaran en serio no fue tarea fácil.

“Solo se equivocan los que hacen”

De acuerdo con Cirigliano, “las primeras colecciones fueron un desastre”, ya que desconocía los tiempos hasta que comprendió poco a poco los procesos de producción. “Solo se equivocan los que hacen”, le dijo un ser querido, una frase que ahora es un mantra que la acompaña.

La empresaria destaca que siempre prestó mucha atención a la estética en sus campañas publicitarias en Facebook y considera que ese detalle fue fundamental para crecer velozmente en redes sociales. Tan solo durante el primer mes sumó 20.000 seguidores.

Parte de la colección de Vicson Victoria Cirigliano

Pese a que su meta siempre fue penetrar en el mercado estadounidense, Victoria reconoce que en su trayecto fue necesario el apoyo del público argentino, donde consiguió sus primeros compradores. “El proyecto siempre fue expandirme a otros países y yo quería arrancar por Estados Unidos porque vi que existía una oportunidad”, manifiesta, y añade que existía la necesidad de zapatos “cancheros” que a su vez fuesen cómodos.

Con calzado de lujo que fácilmente supera los 1000 dólares, su idea consistió en ofrecer un producto a precio intermedio, pero de excelente calidad. “Hay zapatos muy baratos, pero que no son cómodos, no son de buena calidad y tampoco están producidos éticamente”, dice. Recuerda que cada vez que viajaba a Estados Unidos, se impresionaba por la cantidad de personas que la detenían en la calle para preguntarle de quién eran sus zapatos. “Eso no podía ser posible”, expresa.

Vicson, la marca de calzado de Victoria Cirigliano que pisa fuerte en Estados Unidos

Asimismo, recuerda con diversión aquella vez cuando la gerente de un local la persiguió en el estacionamiento de una tienda para preguntarle dónde había comprado sus zapatos. Evidentemente, existía una necesidad que debía ser satisfecha, pero sin tener que desembolsar miles de dólares ni tampoco caminar por la calle con calzado que causara estragos en los pies.

Nuevamente con el norte claro, en 2016, Victoria se aventuró a asistir como visitadora a la feria Magic en Las Vegas, un reconocido evento de la industria minorista que reúne en Nevada el mercado más completo de moda a nivel internacional. Luego de ver semejante “movida”, comenzó a investigar cómo podría insertarse en el mercado estadounidense y surgió Brasil como una opción viable para fabricar su producto. Tampoco fue una decisión al azar, ya que el 50% del calzado a nivel mundial se fabrica en el gigante sudamericano.

“Perderle el miedo al ‘no’”

Contrario a lo que Cirigliano pensó inicialmente, una vez que consultó a la cámara de calzado de Brasil, un mundo de posibilidades se abrió para ella y recibió un listado de las fábricas acordes a lo que ella buscaba, lo que incluía la sustentabilidad. “Hay que perderle el miedo al ‘no’ y dar un paso más allá”, comenta.

No solo se sintió a gusto con reglas de exportación, sino que ahora trabaja con una fábrica que se caracteriza por ser sostenible. “Funciona con la energía que producen los paneles solares, y además es una empresa que lideran una madre y su hija”, explica.

Victoria Cirigliano eligió una fábriza en Brasil para confeccionar su calzado Victoria Cirigliano

Con la fábrica ya elegida, lanzó Vicson en Estados Unidos a través de Shopify con muchos anuncios en lo que a marketing digital se refiere. Alquiló un depósito y exportó el calzado desde Brasil. Si bien está residenciada en Miami, Victoria tiene clientes en todo el país y su primer cliente mayorista fue de Arkansas, un lugar completamente inesperado para ella.

El éxito que trajo Vicson consigo no solo se ve reflejado en los números y en las ventas. Por el importante éxodo argentino actual, la joven comenzó a recibir consultas a través de su Instagram personal, que a su vez funciona de vitrina para mostrar cada uno de sus diseños.

Actualmente, no solo dirige su propia marca, sino que ofrece mentorías y consultorías para aquellos que quieren iniciarse en el mundo empresarial en Estados Unidos y los acompaña durante todo el proceso.