Dejó una insólita nota en su pedido y el repartidor no dudó en devolverle la acción: “Piden demasiado”

Las redes sociales están repletas de historias inesperadas que recorren el mundo entero. Los usuarios se pueden encontrar con anécdotas divertidas, trágicas y hasta insólitas. Su viralización se debe en muchos casos a que representan situaciones cotidianas, como lo que le sucedió a Zhu, un repartidor al que le tocó hacer algo que nunca se imaginó y que gracias a que lo compartió en TikTok muchos pudieron empatizar con él. El hombre tuvo que cumplir las órdenes de uno de sus clientes, pese a que éstas eran un tanto extrañas.

“Estos clientes piden demasiado”, fue la descripción con la que el trabajador de DoorDash posteó su video en la cuenta @themillennialmillionaire. Todo pasó mientras estaba en un día de trabajo normal: él aceptaba pedidos y después los llevaba a domicilio a los usuarios de la aplicación. Cuando, de pronto, una persona llamada Andrew le ordenó su paquete, pero con un pedido muy especial: “Tocar el timbre de la puerta un millón de veces”.

En un primer momento, el repartidor no supo si lo decía en serio o si solo quería que tocara de manera insistente. Sin embargo, al llegar a su destino se encontró con un timbre de pared, que estaba dispuesto a ser llamado todas las veces que el cliente pidió. Para no quedar en deuda con Andrew, Zhu llegó a la entrada de la vivienda e hizo lo que se le ordenó: “Tú pide y recibirás”, escribió el tiktoker en su video.

Así fue el extraño pedido que le hicieron a un repartidor de comida

Lo que más causó gracia en los usuarios es que en realidad el creador de contenido tocó el timbre inifinitas veces en la casa. Aunque no llegó a un millón -lógicamente-, hizo todo lo posible por ser escuchado. El influencer cortó la grabación en ese instante, lo que causó que la comunidad virtual quedara con muchas dudas.

Le pidieron tocar el timbre un millón de veces y esto le aconsejaron

El clip de Zhu acumula hasta el momento poco más de 180.000 reproducciones y miles de comentarios de usuarios que se burlaron de su acción. Si bien le lanzaron todo tipo de frases, la mayoría fue en tono de risa.

Los seguidores estallaron y dejaron algunas frases con tono de sarcasmo, para amenizar todavía más el cómico video: “Accidentalmente no era esta casa”, “Les diste la comida y aún así te quedaste tocando el timbre”, “Cuando abren él responde: ‘espera, aún no he terminado (de tocar)’”, “La leyenda dice que todavía lo está tocando”, “Imagínate si fuera la casa equivocada”.

Otros aseguraron que no se cumplió la orden del cliente: “Todavía necesitas 999.971 toques, amigo”, “Esos fueron solo 83″, “Esto no es ni cerca del millón”, a lo que Zhu respondió: “Él podría dejarme una reseña de una estrella (por no tocar lo solicitado)”.

Así tocó el timbre por una gran canditad de veces @themillennialmillionaire/TikTok

Además, hubo quienes no creyeron que hubiera tocado el timbre en una casa desconocida con tanta insistencia y se sorprendieron con el hecho de que haya observado las condiciones del pedido: “Esta en realidad era su casa (de Zhu)”, “¿Desde cuándo los DoorDashers leen los comentarios?”, “Yo solo deseo que los que entregan en mi casa lean las instrucciones”, le escribieron.