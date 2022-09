Denunció en TikTok una actitud “incompetente” de su jefe y armó un debate: “Recursos Humanos lo desaprobaría”

El mundo laboral está lleno de inconformidades y todo tipo de anécdotas. Hay desde quienes han vivido las mejores experiencias de sus vidas, hasta quienes desean nunca más volver a la oficina. Una tiktoker quiso sumar la suya a los recuerdos más tormentosos respecto al trabajo y explicó las extrañas actitudes que tenía su jefe. Generó furor entre la comunidad virtual porque la mayoría pensó igual que ella, al considerar que lo que contaba significaba una situación injusta para todos los trabajadores.

Es muy común, según Carolyn, ver que en las empresas posicionan como gerentes a las personas más incompetentes y que quizá no saben hacer las tareas diarias. Desde su percepción, en lugar de ascender por su buen desempeño a quienes se lo merecen, eligen a los que menos sabe dirigir y llevar a cabo ciertas actividades cotidianas.

Y es que esta mujer tiene su propia experiencia para argumentar sus hipótesis, según dejó ver en la cuenta @itscarolynbunn. “Con qué frecuencia las personas en la gerencia no tienen idea de cómo hacer solo tareas básicas”, pronunció para después detallar que en una ocasión tuvo un jefe que le solicitó hacer un cálculo muy simple solo porque él no sabía cómo.

Una tiktoker reveló lo más "decepcionante" del mundo laboral

“Una vez tuve un gerente que me pidió que fuera a su oficina. Me entregó una calculadora y me dijo: ‘Quiero darle un ascenso a esta persona. Calcula un aumento del 30% para él’. Entonces, este tipo no solo no pudo hacer un cálculo simple, sino que estoy bastante segura de que Recursos Humanos habría desaprobado el hecho de que yo supiera el salario de otro trabajador”, mencionó.

Carolyn añadió que comprendía por qué algunos directivos no realizaban las tareas diarias, ya que en ocasiones no tenían tiempo y preferían delegárselas a los demás, pero de igual manera lamentó la situación.

La sorprendente reacción de los usuarios

La mujer se volvió viral al exponer su caso y eso desató cientos de comentarios en su posteo. La mayoría fueron de personas que contaron sus propias vivencias y consideraron que era un fenómeno muy común en el ambiente laboral.

Hubo quienes le dijeron que los jefes en sus empresas ganaban mucho dinero y no tenían idea de cómo hacer lo básico. “Mi director gana más de $200.000 y no puede encontrar la tecla de bloqueo de mayúsculas en su teclado”, “Tenía un vicepresidente que ganaba más de seis cifras y me enviaba regularmente documentos de Excel que ‘no funcionaban’, solo porque nunca presionó el botón de habilitar contenido”.

La tiktoker vivió con su jefe un momento que catalogó como bochornoso Pixabay

Por otro lado, algunos más enfatizaron que sus gerentes no sabían utilizar ni siquiera su herramienta de trabajo y aún así fueron ascendidos. “Cuando era asistente ejecutivo, el director a veces me enviaba por correo electrónico un documento de Word y me pedía que lo cambiara a PDF con ‘mi computadora más nueva’”, “Un gerente en mi trabajo apenas sabe cómo usar su computadora. El 80% de su trabajo requiere utilizarla”, “Un ejecutivo me dio su información de inicio de sesión de LinkedIn y dijo que llamaría cada vez que quisiera que publicara algo por él”.

Finalmente, otros remarcaron el aumento que el jefe de la tiktoker le iba a dar a una persona: “Yo le hubiera dado a ese tipo un aumento del 45 por ciento”, “Estoy de acuerdo con que él no sepa cómo usar una calculadora si está dando aumentos del 30 por ciento”, “¿Qué? ¿30 por ciento? Recibí un 3,5% por mi promoción”, añadieron.