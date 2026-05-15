Demócratas acusan a Trump de corrupción en mercado bursátil

La oposición demócrata acusó el viernes de corrupción al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la revelación de importantes operaciones en el mercado bursátil realizadas en su nombre, aunque su hijo negó que hubiera irregularidades.

"La corrupción del presidente es un desastre para la seguridad nacional", escribió la senadora demócrata Elizabeth Warren en X.

Warren se refirió a la compra de acciones de Nvidia, fabricante de chips avanzados utilizados por empresas de inteligencia artificial.

Trump permitió que la empresa vendiera productos a China, generando un aumento temporal en el precio de sus acciones.

"Trump llevó al director ejecutivo de Nvidia a su viaje a China para presionar a (el presidente chino) Xi Jinping para que comprara chips avanzados de IA, a pesar de que eso crearía una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos", señaló Warren.

"Resulta que Trump también compró millones en acciones de Nvidia", agregó.

El hijo mayor del presidente, Eric Trump, quien dirige el negocio familiar junto a su hermano Donald Trump Jr., negó haber cometido irregularidades.

"Todos nuestros activos están invertidos en un fideicomiso ciego por las instituciones financieras más grandes en índices de mercado amplio. Sugerir que se están comprando o vendiendo acciones individuales, a discreción de cualquier miembro de la familia Trump, sería una mentira y rotundamente falso", escribió Eric Trump en X.

El primogénito no ocupa un cargo oficial en el gobierno. Sin embargo, acompañó al presidente a China esta semana.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, también viajó con él.

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, calificó a Trump como "el presidente más corrupto de la historia estadounidense", según un posteo en X.

Tras su regreso al poder, Trump entregó la gestión de sus negocios a sus hijos, con menos restricciones que en su primer mandato.

El propio presidente difumina los límites al organizar actos diplomáticos en sus residencias privadas.

Los documentos publicados el jueves a nombre de Trump detallan transacciones que superan los 200 millones de dólares e involucran a empresas como Amazon, Apple, Microsoft y Boeing.

La revista Forbes estimó la fortuna personal del presidente en 6.500 millones de dólares en marzo de 2026, un aumento de 1.400 millones en el último año.