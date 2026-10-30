Demócratas piden explicaciones al gobierno Trump por la huida a EEUU de Flávio Bolsonaro

Congresistas demócratas han pedido explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, por la ayuda para facilitar la huida a Estados Unidos del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro, según una carta difundida este viernes por una de las firmantes, la representante Sydney Kamlager-Dove.

"La cuestión central es sencilla: ¿ayudó el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Brasil o cualquier otra agencia del Gobierno estadounidense al senador Bolsonaro a viajar a Estados Unidos o a entrar en el país, pese a la supuesta restricción judicial brasileña que le impedía salir de Brasil?" pregunta la misiva.

Flávio Bolsonaro abandonó Brasil con su familia después de la derrota electoral, pese a una orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

Aspirante a la presidencia brasileña, Flávio Bolsonaro abandonó su país con su familia después de la derrota, pese a que tenía prohibida la salida del país.

Poco antes había sido conminado a entregar sus pasaportes.

Los seis representantes, tres de ellos miembros del comité de Relaciones Exteriores, emplazan al jefe de la diplomacia estadounidense a responder a una larga lista de interrogantes, de aquí al 13 de noviembre.

Entre las cuestiones que plantean está una posible coordinación de Washington con Buenos Aires para facilitar el escape del senador, que transitó por un aeropuerto argentino.

"También solicitamos que el Departamento ponga a disposición a los funcionarios pertinentes para una sesión informativa" añaden.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ganó sorpresivamente su cuarto mandato no consecutivo en la segunda vuelta de los comicios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó los comicios como una "desgracia".

Trump explicó a periodistas que consideraba que Bolsonaro había sido tratado "muy injustamente", aunque rehusó apoyar las pretensiones del senador huido de que era el verdadero "líder" de Brasil.

El mandatario no tomó partido públicamente por Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral brasileña, pero lo recibió en la Casa Blanca en mayo, apenas tres semanas después de un encuentro con Lula.

El padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump en el primer mandato presidencial, cumple arresto domiciliario condenado por un intento de golpe de Estado en 2022 tras perder la elección presidencial ante Lula.

Uno de los hermanos de Flávio, Eduardo Bolsonaro, condenado también Brasil, vive en Estados Unidos desde 2025.