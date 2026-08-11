Demócratas votan en estados clave de EE.UU. en medio de pugna ideológica interna

Los votantes del Partido Demócrata de EE.UU. acuden a las urnas este martes para unas primarias en varios estados que vuelven a medir las fuerzas entre la facción centrista, respaldada por el aparato partidario, y el ala izquierdista.

A medida que se acercan las elecciones de medio mandato de noviembre, este enfrentamiento interno —que se repite en todo el país— ayudará a definir el rumbo de un partido que busca la mejor forma de oponerse al presidente republicano Donald Trump.

Los duelos más observados se desarrollan en Minnesota y Wisconsin.

En Minnesota, estado tradicionalmente demócrata de 6 millones de habitantes, dos aspirantes de perfiles muy distintos buscan la candidatura para suceder a la senadora Tina Smith, que se retira.

La vicegobernadora progresista Peggy Flanagan, de 46 años, cuenta con el respaldo de Smith y de figuras de la izquierda como Bernie Sanders y Elizabeth Warren. Su rival, la congresista moderada Angie Craig, de 54 años, recibe el apoyo de dirigentes del partido, entre ellos Hakeem Jeffries.

Minnesota fue a comienzos de año el epicentro de las protestas contra las políticas antimigratorias de Trump, especialmente tras la muerte en Minneapolis de los manifestantes Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes federales.

Las encuestas no muestran una favorita clara. La ganadora se enfrentará en noviembre a la republicana Michele Tafoya, una antigua periodista deportiva.

En el vecino Wisconsin, los demócratas elegirán a su candidato para gobernador. Francesca Hong, legisladora estatal de 37 años e hija de inmigrantes surcoreanos, encarna a la izquierda y lidera los sondeos.

Enfrenta a David Crowley, un afroestadounidense de 40 años y jefe ejecutivo del condado de Milwaukee, la principal alternativa moderada. Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, estrella entre los progresistas, han optado por mantenerse al margen de la contienda.

Los republicanos creen que una victoria de Hong facilitaría la recuperación de la gobernación de Wisconsin, un estado bisagra muy disputado entre ambos partidos.

Trump ha intensificado en los últimos tiempos los ataques contra los candidatos demócratas de izquierda y presenta las elecciones de noviembre como una elección entre el "sentido común" republicano y lo que denomina extremismo socialista o comunista.

Por otra parte, Carolina del Sur celebra una primaria republicana para elegir candidato al Senado tras la muerte de Lindsey Graham.

Darline Graham, hermana del senador, que lo sustituyó en el cargo, parte como favorita gracias al apoyo de Trump, aunque podría verse forzada a una segunda vuelta a finales de agosto.