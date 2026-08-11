La ley que Trump prorrogó hasta noviembre en EE.UU. y que influye en el transporte y precio de la gasolina en 2026

Donald Trump decidió extender hasta noviembre de 2026 una excepción a una antigua norma marítima de Estados Unidos. Se trata de una regulación que afecta directamente la forma en que se trasladan combustibles entre puertos estadounidenses, con el objetivo de garantizar el suministro y evitar la suba del precio de la gasolina.

Trump extiende la excepción a la ley Jones en EE.UU.

Según informó Reuters el 10 de agosto, Trump prorrogó durante 90 días una exención que permite que barcos con bandera extranjera transporten petróleo y otras materias primas entre puertos de EE.UU.

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La autorización debía finalizar el 16 de agosto, pero la nueva decisión permitirá que continúe a partir del día 17 de este mes y se extienda hasta noviembre. Más allá de este plazo, la nueva prórroga no mantiene el esquema utilizado hasta ahora.

Según Reuters, la administración Trump redujo el alcance de la exención y estableció que cada viaje de un buque de bandera extranjera deberá pasar por una revisión individual, en lugar de quedar comprendido automáticamente por una autorización general.

La prórroga llega en un momento de presión sobre los mercados internacionales de energía. La guerra con Irán alteró los flujos de petróleo a nivel global y generó aumentos en los costos de los combustibles.

En ese escenario, el gobierno estadounidense busca reducir las dificultades relacionadas con el transporte y ampliar las posibilidades para mover gasolina, diésel, combustible para aviones y otros productos energéticos dentro del país norteamericano.

La Casa Blanca explicó que la extensión pretende garantizar que las Fuerzas Armadas y sectores considerados estratégicos puedan mantener un acceso continuo a recursos esenciales. Taylor Rogers, portavoz del gobierno, sostuvo que los datos oficiales muestran que la exención produjo un incremento importante en las entregas domésticas de productos como gasolina, diésel y combustible para aviones.

Qué es la ley Jones y por qué afecta al transporte

La ley Jones, cuyo nombre oficial es Merchant Marine Act of 1920, fue aprobada hace más de un siglo y establece requisitos para el transporte marítimo de mercancías entre puertos. La norma fue impulsada por el senador Wesley Jones y surgió después de la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de fortalecer la marina mercante estadounidense y garantizar que el país norteamericano contara con una flota propia para situaciones de emergencia o conflicto.

La medida autoriza de forma excepcional que embarcaciones con bandera extranjera transporten petróleo, derivados y materias primas entre puertos estadounidenses Julia Demaree Nikhinson - AP

De acuerdo con la explicación publicada por Associated Press, la legislación determina que las mercancías trasladadas entre puertos estadounidenses deben utilizar embarcaciones que cumplan una serie de condiciones.

Los barcos tienen que estar construidos en EE.UU., pertenecer a compañías estadounidenses y contar con tripulaciones locales. La regulación, por lo tanto, limita la participación de embarcaciones extranjeras en este tipo de transporte doméstico.

La norma contempla, sin embargo, la posibilidad de otorgar excepciones cuando existe una justificación vinculada con la defensa nacional. Es precisamente bajo ese mecanismo que la administración Trump decidió flexibilizar temporalmente las restricciones durante la crisis energética.

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El impacto de la excepción sobre la gasolina es uno de los principales motivos por los que la medida adquiere relevancia para los consumidores. La flexibilización permite incorporar más barcos disponibles para transportar combustibles entre distintos puntos del territorio estadounidense y puede aliviar algunos cuellos de botella.

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Sin embargo, la medida no significa que la gasolina vaya a bajar de manera drástica. Reuters señaló que especialistas y representantes de la industria consideran que una mayor disponibilidad de buques cisterna podría traducirse solamente en una reducción de algunos centavos por galón.

La explicación de Associated Press apunta en la misma dirección. En marzo, el Center for American Progress había calculado que una suspensión de los requisitos de la ley Jones podía reducir los precios de la gasolina en la Costa Este en aproximadamente tres centavos, aunque el efecto podía ser diferente e incluso incrementar los costos en la Costa del Golfo.