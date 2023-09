escuchar

Aunque las encuestas no lo favorezcan actualmente, Ron DeSantis se mantiene firme en su deseo de convertirse en el candidato del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Recientemente, el gobernador de Florida tuvo una acalorada discusión con un miembro de la audiencia durante una conferencia de prensa. “No lo voy a aceptar”, expresó el político, visiblemente enojado.

Ocurrió este jueves, cuando DeSantis hablaba en un evento en el pub irlandés Culhane’s en Jacksonville, cuando alguien entre la multitud mencionó el tiroteo y dijo que las políticas del gobernador provocaron el crimen.

En un video publicado por varios medios de comunicación estadounidenses se pudo apreciar el momento en que un miembro de la audiencia culpó al gobernador por el reciente tiroteo en Jacksonville, y que resultó en la muerte de tres personas afroamericanas.

Ron DeSantis reaccionó con vehemencia ante el comentario de un ciudadano que lo cuestionó

Cuando la persona todavía no había terminado su intervención, el rostro del gobernador se tornó más serio y lo interrumpió para proceder a contestarle. “No puedes venir aquí y culparme por algún loco”, expresó. “Eso no es apropiado y no lo voy a aceptar”, dijo, visiblemente enojado.

No es la primera vez que DeSantis y su equipo de campaña se defienden públicamente contra esta acusación. Tanto demócratas del estado y líderes de la comunidad afroamericana criticaron al gobernador después de que un hombre blanco armado inició un ataque en una universidad históricamente afroamericana y cometió los asesinatos en una tienda cercana en Jacksonville, para luego suicidarse.

Ron DeSantis participó en un evento en el pub irlandés Culhane’s en Jacksonville, Florida, el jueves 7 de septiembre de 2023 X (Twitter)/@GovRonDeSantis

Según consignó AP en esa oportunidad, un joven blanco con esvásticas pintadas en su rifle se detuvo en un estacionamiento de la Universidad Edward Waters, el sábado 29 de agosto y comenzó a ponerse el equipo táctico. Los estudiantes lo denunciaron, un policía del campus se acercó y él salió a toda velocidad en su vehículo sin nunca identificarse.

En la discusión que DeSantis sostuvo este jueves en Jacksonville con un miembro de la audiencia, que no fue identificado, esta persona cuestionó al gobernador cuando le dijo que permitía “que la gente cazara personas como él”, aunque no aclaró a qué se refería.

Las autoridades investigan la escena de un tiroteo masivo, el sábado 26 de agosto de 2023, en Jacksonville, Florida (AP Photo/John Raoux) John Raoux - AP

“¡Eso es una tontería!”, replicó DeSantis, que después procedió a rememorar su historial en materia de aplicación de la ley y las bonificaciones para los agentes de policía que se trasladan al estado. En ese orden, al hablar sobre el tiroteo, el gobernador sostuvo de manera enfática: “No voy a dejar que me acusen de cometer actividad criminal. No voy a aceptar eso”, y agregó que Florida tenía la tasa más baja de delincuencia en 15 años.

Luego, planteó el hecho de que la persona que abrió fuego, Ryan Palmerer, de 21 años, tenía antecedentes de enfermedad mental y que la policía había informado que el joven fue llevado a una institución de salud para recibir atención psicológica y psiquiátrica cuando era adolescente.

Si bien DeSantis no lo mencionó, Palmerer también tenía un manifiesto racista y dibujaba esvásticas en sus armas. “Debió haber sido declarado incapaz, pero no, lo internaron involuntariamente”. Tras aquellas palabras, una multitud se puso de pie para aplaudir la respuesta del gobernador.