Es colombiana, comenzó limpiando casas en EE.UU. y consiguió el “sueño americano” con su propio proyecto: “Atraes lo que eres”

Una joven colombiana que hace videos en TikTok se hizo viral luego de contar su historia de superación en Estados Unidos, su nuevo país de residencia. Katherine, cuyo usuario de esa red social es @katherineugc, narró que hace un tiempo decidió emigrar a ese país, donde comenzó limpiando casas. Con el paso del tiempo, logró alcanzar el “sueño americano” con su propio proyecto.

La joven colombiana llegó a Estados Unidos hace dos años y comenzó limpiando casas @katherineugc

“Mi negocio ayuda a personas como tú a monetizar lo que les apasiona”, escribió la mujer junto a un video de casi un minuto en el que detalló su experiencia de vida. “Este es mi sueño americano. Me vine a vivir hace dos años a EE.UU. con miedo, sueños y metas”, comenzó.

“Llegué limpiando como todo el mundo, pero yo dije: ‘Yo tengo un sueño que cumplir‘, me puse mis metas y se las pedí a Dios”, agregó mientras en las imágenes se pueden ver parte de los momentos que describe.

La tiktoker cuenta con casi 100 mil seguidores en esa red social @katherineugc

“Mi fe estaba intacta. No sabía cómo ni cuando, pero sabía que Dios iba a cumplir todos esos sueños que yo tenía en ese mapa”, reconoció Katherine. Y detalló: “Dios me permitió comprarme mi primer carro (auto) en Estados Unidos; luego, tener un trabajo que no sea limpiando y yo estaba superfeliz porque tenía los fines de semana libres. Es decir, que podía ir a pasear a donde yo quisiera”.

La joven colombiana tenía el sueño de ser influencer

Más adelante, la tiktoker reveló cuál era su objetivo luego de conseguir ese trabajo en el que ya no debía ocuparse de asear casas: “Tenía el sueño de poder trabajar con marcas, ser influencer. Quería hacer eso que todo el mundo hace, que le regalan productos, que puede hacer videos y que por eso les pagan”, sumó la mujer, al tiempo que mostró cómo había logrado cada una de sus metas.

Actualmente, la joven latina es influencer y ofrece cursos online @katherineugc

“Luego de eso, Dios me cumplió el sueño de poder ver a mi hermana después de más de un año y medio. También me cumplió el sueño de conocer la nieve: no se imaginan lo mágico que eso se sintió”, expresó la joven latina. “Dios me permitió enamorarme de un hombre bueno que me ayuda y me motiva a cumplir todos mis sueños. El dicho de que atraes todo lo que eres es cierto”, sentenció Katherine.

¿Cuánto se gana en un trabajo de marketing en EE.UU?

A medida que las imágenes de sus logros transcurren en el fondo del video, la usuaria contó también que tuvo días en los que no la pasó tan bien por tropiezos personales y profesionales en los lugares en los que trabajaba. En esa situación, remarcó que en vez de hundirse, logró salir a flote gracias a su búsqueda de un futuro mejor. “Después de estudiar y aprender tanto, logré crear mi página web y un curso digital (...) En fin, logré tener mi propio negocio en EE.UU. y lo mejor es que ayudo a los demás”, concluyó. Según la descripción de su sitio web, se dedica al marketing digital.

De acuerdo con los registros de la plataforma de empleo, Indeed, el salario promedio de quienes se dedican al marketing digital en Estados Unidos es de 64.857 dólares al año.

