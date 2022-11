Descubrió que su novio le fue infiel dos veces, lo enfrentó y recibió una insólita reacción: “¡Esquivaste una bala!”

escuchar

Tomarse con humor un engaño amoroso no es tarea fácil. Sin embargo, una joven estadounidense se dio a la tarea de exponer a su novio en TikTok, luego de enterarse de que este le había sido infiel, no en una, sino en dos oportunidades. Con valor, se filmó a sí misma mientras le hacía frente y luego lo compartió en redes sociales. Hasta el momento, tiene más de dos millones y medio de reproducciones.

A través de un video que publicó en TikTok, una usuaria que se identificó como Emma, comenzó su relato desde un vehículo. En un primer momento, la joven enfocó la cámara directamente hacia el rostro, y se pudo observar que estaba manchado con máscara de pestañas alrededor de los ojos, lo que permitió deducir que habría llorado antes de comenzar la filmación.

Una vez que se bajó del auto, continuó la filmación y se dirigió hacia un edificio, donde había un hombre frente a la puerta. “¿Quién es Jenna, de Bowling Green?”, preguntó Emma, casi a los gritos, mientras caminaba. A la par, el chico la miraba desconcertado y en completo silencio.

Por el contenido del clip y el título, se pudo interpretar que fue la propia chica con la cual su novio la engañó, quien le reveló a Emma lo ocurrido. “Mi primer amor me engañó dos veces. Los créditos son para Jenna, por ser buena amiga”, se leyó en la publicación.

Una vez que Emma lo enfrentó, el joven se mantuvo en completo silencio y le exigió una respuesta: “Ella me envió todo hoy ¿Qué sucedió? ¿Quieres decirme?”, reclamó. Él negó los hechos con un gesto de rechazo con las manos, pero ella se apresuró a decirle: “¡Apuesto a que no me quieres decir!”.

Luego de ese video, la joven publicó dos más, en los que hizo seguimiento de su situación sentimental. En el primero de ellos, se filmó en su trabajo mientras le compartía lo sucedido a su compañera de turno. “Viniendo triste al trabajo porque me engañaron”, escribió en la publicación, mientras se la veía bailar. En la escena siguiente, apareció otra chica que bailaba porque le había sucedido lo mismo ese día.

No obstante, el segundo clip fue completamente opuesto a los anteriores y no hubo humor. En cambio, Emma se filmó a sí misma en un estado profundo de tristeza y en que respondió a uno de los comentarios que le hicieron en el video principal.

En ese sentido, contó que se trató de su primer novio y que ahorraban dinero para comprar una casa juntos. Además, tenían planes para adoptar tres perros. En el texto del video, mencionó que los últimos días habían sido de muchos altibajos y que sentía que le sucedían muchas cosas a la vez.

Luego, agradeció a aquellos que le dieron palabras de aliento. “El apoyo en esta plataforma ha sido monumental para mi crecimiento. Solo compartan amor”, pidió. Muchos usuarios le advirtieron que solo se trató de una experiencia de vida y uno de ellos comentó: “¡Esquivaste una bala! La vida te guiará para encontrar a la persona adecuada”.

