Enumeró lo que más le gustó de vivir en Estados Unidos, pero le dijeron que vio un país completamente distinto

En el mundo, existen tantos gustos como personas. Y si de ciudades preferidas para vivir se trata, las opiniones son infinitas. Mientras que algunos ven aspectos únicamente positivos en ciertas localidades, otros observan todo lo contrario. Este es el debate que despertó en TikTok Paloma García, una joven española que vivió en Massachusetts e hizo una lista de todo lo que le gustó de vivir en Estados Unidos. Mencionó los tres aspectos que más le llamaron la atención, pero los usuarios de redes sociales no coincidieron con su visión.

La tiktoker estuvo en territorio estadounidense para trabajar como maestra de español y toda su estadía fue maravillosa, según lo que dijo en sus videos de TikTok (@palomagarciaglez). Se dedicó a viajar por varios estados y de vez en cuando llegaba hasta a Canadá.

Una tiktoker enlistó todo lo que le gusta de vivir en EE.UU.

¿Qué es lo que más le gustó de vivir en Estados Unidos?

El testimonio de la docente se basó en tres puntos fundamentales, aunque a las personas que vieron su video no les pareció objetiva su opinión. Estos son los aspectos que Paloma más destaca de su nuevo hogar:

1. La amabilidad de la gente

“Es habitual recibir ayuda sin pedirla o que un desconocido te diga algo que le gusta de ti”, dijo para agradecer que en su camino se encontró con personas buenas y que siempre la trataron bien.

Respecto a la opinión de los usuarios, la mayoría consideró que los estadounidenses no son así: “El punto uno es directamente proporcional a qué tan blanca y de dinero te vean”; “Aquí ni los buenos días te dan”, argumentaron.

Algunos compararon ese “mundo ideal” en el que la española vive, al menos desde su consideración, con la Gran Manzana: “Se nota que no conoces New York”; “Aquí en New York no es tan así, más en el comercio, te atienden gritándote”.

La tiktoker que vivió en EE.UU. dijo que la gente es amable @palomagarciaglez/TikTok

2. El sistema escolar

Si bien la mujer no detalló qué es lo que más atractivo le parece del sistema educativo de esa nación, sí mostró una fotografía de los buses en los que se transporta a los estudiantes. Su perspectiva sobre este tema es tan amplia que prometió enfocarse exclusivamente en este punto en otro video.

Pero aún cuando no reveló mucho sobre el tema, la comunidad virtual estalló para demostrarle lo contrario: “O es sarcasmo o tiene EE.UU. prémium”; “El sistema escolar donde las universidades están muy caras”.

3. La estética

Finalmente, la tiktoker española mostró algunas de las fotografías que se tomó en varios destinos turísticos de Estados Unidos para enfatizar en que su tercer aspecto favorito era la estética que tienen las calles, las carreteras, las casas y todas las ciudades en general. “Todo es muy bonito”, manifestó.

Los espectadores de su clip sí concordaron con ella en este punto y consideraron que era “lo único cierto” de sus tres comentarios. “Siempre me pareció atractivo EE.UU. para vivir, pero supongo porque solo lo conocemos como en las películas. Supongo que no todo es así”, le escribió una persona tras ver el clip.

LA NACION