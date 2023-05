Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo y qué actividades habrá en México y EE.UU.

escuchar

Desde hace varios años, cada 4 de mayo se ha convertido en un día muy especial para millones de personas que siguen los diferentes episodios de la saga de Star Wars y en todo el mundo se organizan actividades para celebrar el fanatismo en común por las aventuras galácticas que George Lucas creó hace casi medio siglo. Entre los festejos de cada año, destacan reuniones donde los fans se disfrazan de sus personajes favoritos, conciertos sinfónicos en teatros o al aire libre y proyecciones especiales de las películas más emblemáticas.

El llamado Día de Star Wars se comenzó a festejar oficialmente en 2011 cuando el Toronto Underground Cinema organizó un festival de cine llamado May the 4th Be With You (traducido como “Que el 4 de mayo te acompañe”) que parafrasea la famosa frase “Que la fuerza te acompañe”, una de las referencias más icónicas de la historia que apareció desde la primera película mencionada por los Jedis para desear buena suerte o deseos de triunfo.

En todo el mundo los fans organizan actividades para festejar su afición por la saga starwarsla / Facebook

En el primer evento oficial de la celebración se proyectaron de manera cronológica las seis películas de la épica franquicia que comenzó con el estreno de La guerra de las galaxias (1977). Desde entonces, esta fecha ha sido adoptada por muchos como una oportunidad para celebrar su amor por la saga y homenajear su impacto en la cultura popular.

La fecha del 4 de mayo no fue elegida al azar, sino que tiene una explicación que se remonta a 1979, cuando el periódico británico London Evening News publicó una nota en la que se felicitaba a Margaret Thatcher por su victoria en las elecciones como primera ministra del Reino Unido. La nota decía: “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” (Que la fuerza te acompañe, Maggie. Felicitaciones). A partir de ese día, la frase quedó en el imaginario colectivo y se asocia con esta celebración.

La celebración del Día de Star Wars en todo el mundo no solo es una oportunidad de volver a ver las películas de la serie, sino que también permite que los fans de compartir su amor por la saga de diferentes maneras y manifestarse a través de las redes sociales con etiquetas como #MayThe4thBeWithYou y #StarWarsDay que suelen volverse tendencia.

Desde competencias de trivias, hasta desfiles de cosplay, intercambio de cómics, desafíos de videojuegos y exhibiciones de coleccionables, hay diversidad de eventos para festejar el 4 de mayo. A continuación, las actividades del festejo en Estados Unidos y México:

Miami

Una de las actividades más divertidas del día podrá ser la carrera de disfraces “May the 4th - 4K Fun Run” que empezará y terminará en The Wharf Miami (114 SW North River Dr Miami). El evento iniciará a las 19.00 hs (locales) y prometen premios para los mejores atuendos, así como una fiesta posterior a la competencia con música, comida y bebidas.

A las 20.00 hs (tiempo local) se proyectará La guerra de las galaxias al aire libre en el rooftop del hotel Novotel Miami Brickell (1500 SW 1st Ave, Miami, Florida) y habrá degustación de cócteles temáticos y juegos relacionados a la película. Precio US$25.

Durante la tarde, a partir de las 18.00 hs (tiempo local) el bar The Fitz Bar & Lounge de Fort Lauderdale (503 Southwest 2nd Avenue) proyectará la triología original y realizará trivias entre los asistentes.

Nueva York

A partir de las 19.00 hs (tiempo local) un grupo de fanáticos organizan una reunión en el bar Birdy’s del barrio de Brooklyn (1215 Myrtle Avenue, NY), donde pretenden generar una conversación alrededor de la historia galáctica y los personajes como Darth Vader, Han Solo, Luke Skywalker, la princesa Leia y Chewbacca.

Por otra parte, a las 19.30 hs (tiempo local) el Market Bar & Brewery (1207 Nostrand Avenue Brooklyn, NY) hará una competencia de trivias, donde los fanáticos podrán demostrar su conocimiento sobre los elementos que forman parte de la serie desde el episodio uno hasta el ocho tales como el X-wing, los droides, los Wookiees, la Alianza Rebelde y el Imperio Galáctico.

Amenizado con bebidas alcohólicas, un grupo de actores teatrales presentará The Drunk Texts, una versión alternativa de la historia que incluye dinámicas de improvisación y la participación del público para construir una nueva narración de Star Wars. Esta actividad se realizará en el Kraine Theater (85 East 4th Street, NY) a partir de las 19 hs (tiempo local) y las entradas tienen un precio de US$18,07.

Las competencias de disfraces, exhibición de artículos coleccionables y funciones al aire libre de las películas son algunas de las actividades del Día de Star Wars starwarsla / Facebook

Los Angeles

El Departamento de Asuntos Culturales de la ciudad invita a los aficionados de Star Wars a disfrutar la proyección gratuita al aire libre de El imperio contraataca (1980) que se realizará en el Ivy Station (8840 National Boulevard Culver City, CA) a partir de las 19.30 hs (tiempo local) y animan a que los asistentes lleguen con disfraces de sus personajes favoritos para hacer aún más especial la ocasión.

Una noche de trivia basada en las entregas más recientes de la saga The Mandalorian (2019) y Andor (2022) y algunas referencias a la saga Skywalker tendrá lugar en la cervecería Truly LA (216 South Alameda Street Los Ángeles) a partir de las 19.30 hs (tiempo local).

Ciudad de México

El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México organiza un concierto sinfónico de Star Wars a las 19.00 hs (tiempo local) en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena)

A partir de este 4 de mayo y hasta finales del mes estará abierta la séptima exposición de Star Wars en el Centro Cultural Futurama (Otavalo 7, esquina avenida Politécnico, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero) donde habrá exhibición de coleccionables, obras de teatro, conferencias, conciertos, películas y mucho más.

También se puede festejar el Día de Star Wars por cuenta propia al organizar una cena temática entre amigos, leer algún libro relacionado con la historia, jugar algún videojuego de la serie o fabricar una espada láser en familia con materiales fáciles de conseguir; o bien, unirse a algún grupo de fans en línea para compartir fotos, memes y anécdotas.

LA NACION