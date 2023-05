Día de Star Wars: los mejores memes de este cuatro de mayo

escuchar

Lo que comenzó como una saga de ciencia ficción, hoy es un motivo de celebración a nivel mundial. El universo creado por George Lucas ahora es homenajeado con su propia fecha festiva. Este 4 de mayo se conmemora el Día de Star Wars y es por eso que los usuarios de redes sociales se manifestaron desde temprana hora. Incluso compartieron imágenes alusivas al día, con lo que también llegaron los memes.

Todo tiene origen en la frase “May the force be with you” (que la fuerza te acompañe) de la primera película de la saga, Star Wars IV: A New Hope, de 1977. Esa leyenda se popularizó tanto que incluso el gobierno de Reino Unido empezó a usarla. El 4 de mayo de 1979, cuando la popular frase ya era conocida, Margaret Thatcher tomó posesión como primera ministra de Inglaterra y se utilizó por primera vez la frase para felicitarla, con una adaptación: “May the fourth be with you, Maggie. Congratulations”.

Se reemplazó la palabra “force” por “fourth” por el número del día en que se llevaba a cabo el evento político y de allí la fecha siguió para la posteridad, según información de CNN. Si bien en un principio solo se celebraba entre los fanáticos, hoy es un día que se volvió conocido mundialmente. Incluso, se realizan eventos para festejarlo en todo el mundo.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

Sin embargo, más allá del origen, en todo el planeta hay gente que se dice feliz de poder tener un día especial. Así quedó demostrado con las múltiples imágenes, entre graciosas y conmemorativas, que los usuarios compartieron en las redes sociales.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

Hay personas que celebran esta fecha, al vestirse de una manera especial o con algunas actividades. Otros piden que sea declarado como “inhábil”, mientras que unos más bromearon con que en sus trabajos también se tomaba en cuenta como un feriado.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

Por otro lado, la gente usó la imagen de Darth Vader para hacer diferentes ilustraciones con el objetivo de que el protagonista figurara por todo el internet. Se lo incluyó en imágenes que no tenían nada que ver con la película, pero decenas de usuarios se divirtieron y consideraron que justo esa era la finalidad del Día de Star Wars.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

También se hicieron presentes las personas que no dejaron pasar desapercibido el origen de esta fecha en sus memes. Al recordar que se reemplazó la palabra “fuerza” por “cuatro”, algunos buscaron imágenes en las que ese número fuera el elemento central.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

Diferentes establecimientos, como algunas compañías de cine, publicaron una felicitación para todos los fans de la saga. Uno de ellos fue un cine mexicano, que hizo en sus memes una recreación de Star Wars, pero con algo típico de las salas de cine: los pochoclos.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

Finalmente, otras personas aprovecharon la festividad colectiva para declarar por qué este día era tan especial para ellas, en un sentido más emotivo. Hubo un usuario que expresó que estas películas han sido su lugar seguro por mucho tiempo y que por eso el 4 de mayo es de júbilo para él.

Memes por el Día de Star Wars Twitter

