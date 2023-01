Dieron a conocer el dramático audio del piloto que se desplomó con su avioneta en Nueva York

escuchar

Luego de que dos personas murieran por un accidente aéreo en Westchester, Nueva York, se dio a conocer un audio del momento en que el piloto anunció que estaba en problemas. Minutos antes de perder contacto, el hombre reportó a la torre que el motor de la avioneta en la que viajaba presentaba fallas. “No veo nada aquí arriba”, fue una de las frases con las que inició el llamado de emergencia.

El piloto, Boruch Taub, y su pasajero, Benjamin Chafetz, se estrellaron casi al llegar al aeropuerto de Westchester. Sin embargo, antes de eso mantuvieron contacto con la base y todo quedó registrado en una grabación recogida por LiveATC.net, sitio que transmite en vivo las comunicaciones de control de tráfico aéreo de todo el mundo.

El audio tiene una duración de casi nueve minutos, los suficientes para escuchar cómo es que el vuelo se complicó. El problema comenzó cuando la aeronave iba a 3700 pies de altura: “Salida de Nueva York, N19MT, ¿podemos detener nuestro ascenso en 6000?”, dice el piloto. Enseguida desde la base de control le dieron autorización, aunque remarcaron que debería alcanzar los 8000 pies rápidamente.

Así se vivió el momento en que una avioneta se estrelló en Nueva York

Las complicaciones mecánicas

La tensión se evidencia en el audio casi de inmediato. “Está bien, simplemente no estoy obteniendo el rendimiento que esperábamos y no estoy seguro de por qué. No puedo entender por qué. Estamos subiendo a unos 200 pies por minuto, por lo que 8000 tomaría mucho tiempo”, menciona Taub. Además, el hombre añadió que tenía una advertencia en su tablero sobre un “cilindro averiado”. Rápidamente, el controlador le preguntó: “¿Estás declarando una emergencia?”, a lo que el hombre le dijo: “No en este momento”.

Sin embargo, pocos segundos después, el piloto entró en una situación de pánico y habló nuevamente con el controlador de la torre: “Declaro una emergencia. Mi presión de aceite está cayendo”. En consecuencia, el controlador le pidió que volara “al nivel de las alas”, a unos 5000 pies, pero tampoco fue posible.

El momento del “auxilio”

Boruch recibió autorización para utilizar un sistema de aterrizaje por instrumentos, en el aeropuerto del condado de Westchester. Entonces, todo parecía estar bajo control, pero de un momento a otro el piloto comenzó a pedir ayuda: “¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio!”, gritó el hombre.

Lo único que el controlador pudo hacer fue decirle que podía aterrizar casi de inmediato: “El aeropuerto está justo detrás de ti ahora. Empieza a girar a la izquierda si puedes. Veo un giro a la derecha. Está perfectamente configurado para una base izquierda a la pista 16, a las 11 en punto, poco menos de dos millas”, dijo. No obstante, la visibilidad de Taub era casi nula: “Si puedes, sigue dándome vectores. No puedo ver nada aquí”, mencionó.

Los equipos de rescate buscaron los restos de la avioneta @frankbecerrajr

El controlador quiso continuar con el apoyo desde la torre: “Quieres volver a corregir a la izquierda para la pista a las 10 en punto”, le indicó. No obstante, para ese momento la avioneta ya se había desplomado: “Se perdió el contacto del radar”, remarcó.

El accidente en Westchester

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy a las 16.58 h. Tenía como destino el Aeropuerto de Cuyahoga en Richmond Heights, Ohio. Sin embargo, minutos después del despegue, todo se complicó.

Cuando el comando perdió contacto con los dos tripulantes, de inmediato se inició un operativo de búsqueda y rescate para encontrarlos. Lamentablemente, perdieron la vida una vez que la avioneta se estrelló entre los árboles, cerca del lago Rye, según informó CBS.

