Filmó a los pasajeros que subían al avión y describió un sentimiento con el que muchos coincidieron: “Mi corazón late rápido”

escuchar

La mayoría de los viajeros que se trasladan por aire temen que sus valijas se pierdan o que les asignen una aeronave en mal estado. Además, se distinguen otras frustraciones constantes, como las que sienten los que odian la idea de compartir una fila de asientos con desconocidos. En los vuelos largos, por ejemplo, también está el miedo de pasar horas a lado de una persona con hábitos desagradables o que cause incomodidad. Larissa, una tiktoker, suele experimentar este tipo de sensaciones, pero en el último tiempo compartió una en especial y muchos se sintieron identificados.

La tiktoker sufre de esta situación cada vez que viaja sola desde Londres. Primero ingresa al avión, busca su asiento asignado y se coloca sus audífonos favoritos. A continuación, mira detenidamente a los demás pasajeros que ingresan uno a uno para detectar cuál será el que la acompañará durante el traslado.

En un video, publicado en su cuenta personal (@larissapoumay), se ve cómo la británica dramatiza su sentir mientras espera que todos los pasajeros ingresen a la aeronave. Con una canción de suspenso de fondo, la creadora de contenido admite sentir su corazón acelerado. “Rezo por un buen vecino de vuelo”, expresa en el clip.

La joven mostró el momento que más temor le causa en un vuelo

A pesar de que al final Larissa no muestra quiénes fueron los dos pasajeros en su fila, los usuarios en TikTok no tardaron en pronunciarse en los comentarios del video viral para hacerle saber que ellos también pasaban por esa situación. Uno de ellos se identificó tanto que “sintió” que, lejos de la dramatización, era el protagonista de momentos como este en cada uno de sus viajes. Otros confirmaron que experimentan esta sensación en otros transportes, como el tren o el autobús. “(Es) mi mayor miedo”; “¿Soy el único que tiene miedo de que vayan a vomitar a mi lado?”; “¡El mejor vecino no es vecino!”, fueron algunos de los comentarios.

Las situaciones incómodas son muy comunes entre los viajeros. Muchos se quejan de sus compañeros en el avión por cuestiones de higiene, comida o ruidos. Un estudio realizado por el sitio especializado en viajes Only Wanderlust identificó al menos 20 tipos de viajeros que son “realmente molestos”. De acuerdo con las respuestas de 1500 personas encuestadas, los cinco peores hábitos son los siguientes.

1. El viajero que patea los asientos

2. El pasajero que huele mal

3. Los que hablan en voz alta

4. El que se apoya en otros asientos

5. Las personas que viajan ebrias

En esa línea, algunos viajeros frecuentes, consultados por CNN, ofrecieron sus consejos para sobrevivir a un vuelo en clase económica y viajar de forma cómoda. Entre los hacks, están los más básicos, como seleccionar una aerolínea adecuada, asientos cerca de las salidas de emergencia y usar ropa cómoda. También existen herramientas tecnológicas que podrían mejorar la experiencia, como almohadas especiales, tampones para los oídos, auriculares con cancelación de ruido y hamacas de pie portátiles.

Elegir un buen asiento es crucial para tener un buen viaje en los aviones Unsplash

Incluso hay quienes presumen haber encontrado una estrategia “infalible” para conseguir vuelos con asientos libres. Como la tiktoker Nabille Giovanna, quien se hizo viral por hacer este tipo de recomendaciones para sus seguidores en la red social. También Anna Lyn Cook, que describió hace tiempo su consejo para las mamás que quieran cambiar de asiento en los viajes.

LA NACION