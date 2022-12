Dijo qué es lo peor con lo que tienen que “lidiar” los migrantes y dio un consejo: “Te escriben para eso”

escuchar

Michell Rodríguez es venezolana, pero desde hace algunos meses reside en España. La situación monetaria por la que atravesaba, la instó a mudarse de país en busca de una mejor calidad de vida. Ahora que lo logró, en lugar de tener una vida de ensueño, sufre las consecuencias de la gente que dejó en su ciudad. También es tiktoker y se dedica a compartir cómo es su vida como migrante, por eso en uno de sus últimos videos se atrevió a contar lo impensado. Reveló que hay una situación con la que los migrantes tienen que “lidiar” todos los días. Se volvió viral y muchos se identificaron con su historia.

La latina dijo que cambiar de residencia es una experiencia única. En su caso, le brindó una nueva perspectiva para ver la vida. Además, ahora tiene un plato sobre su mesa, después de haber pasado por momentos económicos difíciles en los que no tenía nada para comer. Sin embargo, a pesar de que valora lo que consiguió, también reconoce que hay aspectos negativos.

Fue a través de su cuenta de TikTok @michelladrianarg150600 donde se sinceró respecto a “una de las cosas de las que nadie habla”. En su opinión, dejar atrás su entorno implica recibir peticiones desagradables: “Con lo que tenemos que lidiar los migrantes es la pedidera de plata”, dijo en un tono molesto.

Una tiktoker habló de algo con lo que tienen que "lidiar" los migrantes

Michelle mencionó que, desde que está en España, sus conocidos creen que su poder adquisitivo es mayor. Esta situación la hizo enfurecer tanto que decidió compartirla con su comunidad virtual: “Las personas que te escriben, la mayoría, el 99% es para pedirte plata. Muchas veces no te lo dicen directamente. Se te meten diciéndote con que están enfermos o no tienen nada que comer”, afirmó.

La advertencia y consejo para los migrantes

En el mismo clip, la creadora de contenido hizo una advertencia para todos los que veían su contenido. Quiso dejar bien en claro que haber salido adelante no la obliga a compartir sus éxitos con los demás: “Si me vas a escribir a mí para pedirme plata, no me escribas. ¿Tienes problemas? Todos tenemos problemas. Si no tienes para pagar el arriendo, te vas a la calle”, sentenció.

En ese sentido, dio a sus seguidores una recomendación para tomar en cuenta si viven en otro país o si planean hacerlo: “Los migrantes a veces se acuestan sin comer y no le dicen a nadie. No contamos nuestros problemas para no preocupar, o porque muchas veces nos ponen como exagerados. El consejo que les puedo dar a todos los migrantes es que aprendan a decir que no, que no tienen”, concluyó.

Michelle consideró que es mejor alejarse de las personas que piden dinero cuando se es migrante @michelladrianarg150600/TikTok

El debate en redes sociales sobre la vida de los migrantes

Quienes vieron el video de la venezolana protagonizaron un debate en la sección de comentarios. En la conversación, hubo todo tipo de opiniones. Primero, las de gente que estuvo de acuerdo con sus afirmaciones: “Y de paso te dicen que US$50 para ti no son nada”; “Te entiendo, salen familiares perdidos y gente que estudió contigo hace años”.

Por otro lado, se ubicaron los comentaristas que la contradijeron: “Yo estoy fuera de mi país y los panas me llaman para saludar, para charlar... será tu gente”; “Menos mal que yo sí me dediqué a tener un círculo de amistades y familia que entienden que cuando se puede, se puede y cuando no, no”.

