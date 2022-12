Limpia casas en Estados Unidos, su jefa le hizo un gran regalo, pero se desilusionó al ver un detalle

escuchar

Mónica Ruiz es una mexicana que trabaja desde hace más de una década en el negocio de limpiar casas en Estados Unidos. Ahora tiene su propia compañía, así que ya acumuló un sinfín de experiencias y anécdotas que le gusta contar. Entre ellas, mencionó que es común que sus clientes le den artículos que ya no necesitan y uno que llegó a sus manos recientemente la llenó de emoción. En un giro inesperado, Moni, como le dicen, pasó de la felicidad a la desilusión.

El objetivo de la trabajadora es crecer lo más posible su empresa, para poder emplear a más migrantes recién llegados al país norteamericano. Por eso, prioriza añadir a su cartera de clientes a estadounidenses con alto poder adquisitivo, según lo que ha dicho en sus videos de TikTok (@moniruiz78). Este estatus hace que reciba regalos valuados en cientos o miles de dólares, o al menos eso es lo que creyó con el último que le dieron.

Una limpiadora de casas reveló cuál fue el último regalo que le dio un cliente

Mónica y sus trabajadoras le brindan sus servicios a una señora de edad avanzada. En una de sus últimas visitas, la mujer le regaló un bolso de una marca exclusiva: “Llegué y empecé a limpiar toda la casa y al último dejamos la recámara de ella”, detalló la tiktoker en un reciente clip. Cuando estaban por retirarse, la clienta le hizo saber que tenía algo para darle: “Me dijo ‘mira, te tengo una bolsa, es Louis Vuitton’... Se me quisieron salir los ojos”.

La empleada de limpieza inmediatamente pensó que era un artículo costoso. Se mostró agradecida y comenzó a imaginar con qué tipo de atuendos combinaría el regalo, hasta que se dio cuenta de un detalle.

Justo cuando ya tenía el accesorio en sus manos, la dueña del hogar le contó la verdad: “Me dijo ‘es de esas copias, no es original, pero no me gustó porque la compré y se rompió'”, declaró. En ese momento, a Mónica se le cayeron las ilusiones y solo se remitió a agradecer por el detalle: “Yo me quedé como ‘ay nomás me ilusionó'”, dijo en su video al tomar la situación con humor.

Fue tanta la gracia que le causó su anécdota, que decidió contársela a su comunidad virtual. Enseguida, decenas de personas le dejaron su opinión. La mayoría reaccionó entre risas: “Esa es Luis Gritón (no Louis Vuitton)”; “A leguas se veía que era copia”; “También me había ilusionado, ya le iba a pedir la dirección para ir a limpiar yo”; “A mí me regalaron una bolsa de naranjas”; “El detalle muy bonito”; “Y tú me ilusionaste a mí, dejaste para lo último decir que no era original”; “Eso es Liusa Buiton me parece”.

Mónica recibió una gran sorpresa en su trabajo @moniruiz78/TikTok

Por otro lado, hubo quienes la criticaron por burlarse de que no era una cartera auténtica. Esto porque en el mismo video detalló que en otras ocasiones sí le habían regalado una Louis Vuitton original, pero la vendió porque no le gustaba. “Yo la quiero, regálamela a mí, yo la quiero”; “A lo dado no se le busca lado. Sé un poco más humilde”; “Por primera vez, una bolsa de regalo y la vendió, qué triste. Un regalo es un regalo, no importa, ya sea una piedra”, le escribieron.

LA NACION