El increíble truco de una pasajera para subir equipaje extra a un avión: “Nadie lo va a saber”

Llevar más equipaje del permitido dentro de un avión puede llegar a ser riesgoso. Si la aerolínea descubre que uno de sus pasajeros infringió las reglas, seguro éste recibirá una fuerte sanción o podría pagar una multa. Aun con estos peligros, hay viajeros dispuestos a burlar los filtros de seguridad con tal de evadir los precios extra. Este fue el caso de Tiko y su amiga, dos jóvenes que se disponían a abordar su vuelo, pero que compartían un secreto.

Sin más contexto, la cuenta de TikTok @tikokokorashvili publicó un video con la hazaña. En las imágenes se observa cómo una joven está a punto de embarcar con una mochila colgada en los hombros. Lo que casi nadie sabía es que debajo del abrigo llevaba una valija más. Al parecer, utilizó su ropa para esconder el equipaje adicional.

Además, el video tenía de fondo un audio viral en la plataforma, en el que sobresale la frase “nadie lo va a saber”. En este caso, así fue. La viajera que protagonizó el clip logró pasar frente a los empleados de Ryanair sin que estos se dieran cuenta de lo que hacía. Se desconoce cuál era su destino, pero logró su objetivo.

Una tiktoker mostró el truco para llevar equipaje extra

Las dudas más comunes sobre el truco para llevar equipaje extra

Dado que este tipo de técnicas se vuelven cada vez más virales, Tiko y su acompañante de viaje fueron cuestionadas por los usuarios. Muchos les hicieron varias preguntas respecto a cómo consiguieron concretar su plan. Querían saber también si no hubo repercusiones en contra de ellas por parte de la aerolínea: “La mochila divina”, fue como la comunidad virtual catalogó a este truco.

“¿No te pidieron que te quitaras la chaqueta y demás en el control de equipaje? Me quedé hasta que me dijeron que me quitara la chaqueta”, fue lo que preguntó una persona. Por su parte, la creadora de contenido le aclaró sus dudas: “No, ni de ida, ni de vuelta”.

También hubo usuarios que le dieron consejos a la influencer para su siguiente embarque: “Simplemente, puedes comprar algo en el duty free, pedir una bolsa grande y poner cualquier extra que tengas. Si lo haces, no te dirán nada”. Además, otro grupo de gente tomó la situación como una idea original: “Dime que no te atraparon”, preguntó una persona, a lo que la tiktoker respondió: “No, estábamos bien preparados”.

El infalible truco para llevar equipaje extra que ya es viral

La amiga de Tiko no fue la única ni la primera persona en llevar a cabo este procedimiento clandestino. Ya son muchos los viajeros que han dado a conocer en redes sociales sus experiencias para ahorrarse un poco de dinero. El objetivo es que la mochila pase como una prenda más.

El truco para llevar más equipaje en el avión

Como ejemplo, también sobresalió el caso de Lau Carrera, una creadora de contenido que expuso a sus amigas. En su video se aprecia cómo una joven pasó por el mostrador de Ryanair, enseñó su pase de abordar y después la dejaron pasar para embarcar. Sin embargo, en su espalda llevaba una valija muy grande, que después cubrió con su bufanda y un abrigo.

Ante estos métodos, algunas azafatas y profesionales a bordo han declarado que tienen conocimiento de que los pasajeros buscan evadir los filtros. No obstante, algunos deciden ignorarlos porque también han tenido que pasar por las exigencias del equipaje reducido cuando tienen estancias largas por su trabajo.

LA NACION