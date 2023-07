Dijo que ganó el pozo millonario de Powerball, pero desde el local de Los Ángeles donde se vendió el boleto fueron contundentes

escuchar

La semana pasada, la lotería Powerball causó furor en Estados Unidos después de que alguien compró el boleto con los números sorteados y se llevó el pozo de los 1080 millones de dólares. Luego de días sin ganador, creció también la expectativa por conocer la identidad de esta persona que adquirió su ticket en Las Palmitas Mini Market, en Los Ángeles, California. Un video que se popularizó recientemente muestra a una mujer como la posible afortunada, pero los responsables del local no están muy seguros de que diga la verdad.

La grabación, compartida por Inside Edition, deja ver a la presunta ganadora entrar al local, comenzar a llorar y responderle que “sí” a un periodista que le pregunta si ganó la lotería. Después de abrazar a los presentes y ante una emoción incontrolable, la persona sale intempestivamente y se sube a un auto. En el video, pronuncia: “Gracias, Dios”, mientras se arrodilla. Después, se lleva las manos a la cara y sigue: “Tengo miedo ahora mismo. Estoy muy asustada”. Cuando los cronistas del medio citado le mostraron la grabación al propietario del lugar, Nabor Herrera, contestó contundente: “Creo que es falso”. Tuvo esa opinión porque no reconoció a la protagonista.

Sarai Palacios, nieta de Herrera, le dijo Daily Mail que quizá la mujer solo quería salir en televisión y enfatizó que aún desconocen quién es el ganador. Por ahora, el último reporte oficial es el de la Lotería de California, que anunció el jueves el nombre del establecimiento donde se vendió el boleto.

Nabor Herrera, el propietario de la tienda de Los Ángeles donde se vendió el ticket ganador de Powerball (AP Photo/Marcio Jose Sanchez) Marcio Jose Sanchez - AP

Herrera respaldó esta versión, dado que al administrar una tienda pequeña, conoce bien a muchos de sus clientes. No obstante, una de sus familiares dijo que no podían descartar la posibilidad. Aunque el hombre no obtuvo el pozo multimillonario, recibirá una recompensa de un millón de dólares por su venta. Según adelantó, planea unas vacaciones con su familia.

El hispano se enteró de las buenas noticias recién el jueves, al llegar para abrir su local y ver que los periodistas ya lo esperaban. Ni siquiera se había instalado, cuando le comenzaron a hacer varias preguntas. Ahí mismo reconoció que no tenía idea de lo que pasaba, pero se mostró feliz por haber vendido el ticket. Además, estaba ansioso por comprobar los números de los dos boletos que él mismo había adquirido. En las declaraciones iniciales a la prensa, dijo que le gustaría que alguno de sus tres clientes más frecuentes estuviera entre los afortunados.

California está de suerte

Si bien la persona que aparece en la grabación puede no ser quien se llevó la lotería del pasado miércoles, los residentes del estado de California están de suerte. En noviembre pasado, Edwin Castro, de 31 años, obtuvo el premio de US$2040 millones al comprar su ticket en una tienda de Pasadena.

Edwin Castro se convierte en el nuevo integrante del exclusivo barrio de Hollywood Hills Simon Berlyn / Dirt

Aunque tenía la opción de recibir el pozo en 30 pagos anuales, prefirió tener el efectivo inmediato de US$997,6 millones. Tras cobrar el total después de impuestos, empezó a tener una vida llena de lujos y cambió su modesta residencia por una gran mansión en Hollywood. Este triunfo no estuvo exento de polémica, dado que un hombre llamado José Rivera lo demandó por, presuntamente, haberle robado el boleto.

LA NACION