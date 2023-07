Ganaron 500 mil dólares en la lotería de Florida, pero por un error no pudieron cobrar ni un centavo

escuchar

Una mujer ganó la lotería de Florida con un billete de raspadito. Sin embargo, no pudo cobrar su premio porque supuestamente había un error de impresión en el ticket. Los funcionarios del concurso argumentaron que el número de folio que tenían no era correcto. En consecuencia, ella y su esposo iniciaron una demanda para intentar que les dieran lo que creían que les correspondía, pero los jueces fallaron en su contra.

Todo comenzó cuando Joe Curcio adquirió un boleto instantáneo del concurso Gold Rush por 20 dólares y se lo regaló a su esposa, Ann Marie, por el Día de la Madre, en 2007. Cuando lo raspó, la mujer se dio cuenta de que habían ganado US$500 mil, así que ambos fueron hasta Tallahassee para cobrar el dinero. Sin embargo, los funcionarios de la lotería les contestaron que no era válido porque no tenía un número de folio que lo autentificara como ganador.

Al verlo detalladamente, comprendieron que en el apartado del raspadito donde se coloca el número de impresión había una cifra extra. Un número que aparecía como 13 debía ser uno. Los Curcio argumentaron que esa no era su responsabilidad y que debían darles el premio porque no fueron ellos quienes imprimieron los tickets.

La Lotería de Florida cuenta con diferentes opciones de juegos; las fotos son ilustrativas @floridalottery

Después de una larga disputa y la negativa de darles el dinero, Ann Marie decidió tomar acciones legales y presentó una demanda para que la lotería les pagara el medio millón de dólares. Los argumentos fueron que ese había tratado de una práctica desleal y engañosa, además de que incurría en incumplimiento de contrato por parte de la lotería. En la querella también se pedía que el departamento del sorteo pagara los honorarios de los abogados de la familia y que resolviera sus problemas de impresión. “Las reglas no dicen nada sobre un número de folio coincidente”, comentó Lawrence Walters, uno de los legistas, a The Legder.

Al final, el proceso legal tuvo un resultado desfavorable para la mujer, los jueces encargados del caso determinaron que el Departamento de Lotería tenía la razón. “Los reclamos se basan en la alegación de la apelante de que el boleto comprado por su esposo fue ganador. Esta premisa es refutada por la evidencia del juicio sumario, que estableció que el boleto no era ganador con base en los términos y condiciones claros e inequívocos de los estatutos y reglas aplicables que se incorporaron por referencia en el reverso del boleto”, escribió el juez Kent Wetherell en el fallo.

Por su parte, Jackie Barreiros, una portavoz, destacó que el actuar de los Curcio fue lo que los llevó hasta allí, dado que nunca cooperaron con los funcionarios para reclamar su premio: no permitieron examinar el billete y se negaron a completar un formulario para solicitar el dinero. “Desde el primer día enfatizamos con el comprador que somos humanos. Estamos sujetos a procedimientos muy específicos que tenemos que seguir”, declaró. Los abogados de Curcio catalogaron los comentarios de Barreiros como ridículos, al afirmar que el ticket había sido examinado, aunque se negaron a entregarlo porque lo necesitaban para iniciar la denuncia.

El raspadito es solo uno de los muchos sorteos que hay en EE.UU.(mehaniqu / Freepik).

Un triste final

Finalmente, la mujer dejó todo en pausa debido a que durante el juicio su esposo falleció. En aquel entonces aseguró que no se rendiría porque su lucha contra la lotería era más que dinero. “Nos agraviaron. Estoy muy triste por eso, pero no me voy a rendir”, remarcó.

LA NACION